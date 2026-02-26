Assassin's Creed Hexe выглядит сейчас просто великолепно, каждый сотрудник студии мечтает участвовать в разработке

Assassin's Creed Hexe, следующая крупная игра серии после Assassin's Creed Shadows, обещает стать самым нестандартным проектом франшизы за последние годы. По информации инсайдеров, именно необычность концепции вызывает огромный энтузиазм внутри Ubisoft, что особенно важно на фоне недавних потрясений в компании.

Недавно стало известно, что пост креативного директора Hexe покинул Клинт Хокинг (Far Cry 2, Watch Dogs: Legion). Однако инсайдер Том Хендерсон поспешил успокоить фанатов: по его словам, это не является тревожным сигналом для проекта. Новым руководителем творческого направления стал Жан Гедон — ветеран серии, работавший над Assassin's Creed IV: Black Flag.

Хендерсон особо подчеркнул, что Hexe — это проект, над которым «все в Ubisoft хотят работать, потому что он обещает быть очень хорошим . Для компании, переживающей непростые времена, такой энтузиазм команды — крайне позитивный сигнал.

Действие Hexe развернётся в Германии XVI века, в разгар охоты на ведьм. Главной героиней станет колдунья по имени Эльза, обладающая магическими способностями. Согласно утечкам 2024 года, среди её умений — возможность вселяться в уличных кошек, чтобы отвлекать преследователей. Игра задумана как «самая мрачная Assassin's Creed в истории» с элементами линейного геймплея и системой страха, вдохновлённой дополнением Jack The Ripper к Syndicate.

Хотя ранее предполагалось, что игра может выйти в конце 2026 года, более свежие данные указывают на 2027 год. По информации Хендерсона, Hexe будет сравнительно небольшой игрой, что позволит полностью пройти её до выхода других крупных релизов. Работа над проектом идёт в рамках платформы Assassin's Creed Infinity, которая объединит будущие части серии.