ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.6 207 оценок

Assassin's Creed Hexe выглядит сейчас просто великолепно, каждый сотрудник студии мечтает участвовать в разработке

KoRnEr KoRnEr

Assassin's Creed Hexe, следующая крупная игра серии после Assassin's Creed Shadows, обещает стать самым нестандартным проектом франшизы за последние годы. По информации инсайдеров, именно необычность концепции вызывает огромный энтузиазм внутри Ubisoft, что особенно важно на фоне недавних потрясений в компании.

За последние 8 лет Ubisoft отменила 24 проекта - в том числе Assassin's Creed про Гражданскую войну в США

Недавно стало известно, что пост креативного директора Hexe покинул Клинт Хокинг (Far Cry 2, Watch Dogs: Legion). Однако инсайдер Том Хендерсон поспешил успокоить фанатов: по его словам, это не является тревожным сигналом для проекта. Новым руководителем творческого направления стал Жан Гедон — ветеран серии, работавший над Assassin's Creed IV: Black Flag.

Директор Assassin's Creed: Hexe, Клинт Хокинг, покинул Ubisoft в рамках реорганизации франшизы

Хендерсон особо подчеркнул, что Hexe — это проект, над которым «все в Ubisoft хотят работать, потому что он обещает быть очень хорошим . Для компании, переживающей непростые времена, такой энтузиазм команды — крайне позитивный сигнал.

Действие Hexe развернётся в Германии XVI века, в разгар охоты на ведьм. Главной героиней станет колдунья по имени Эльза, обладающая магическими способностями. Согласно утечкам 2024 года, среди её умений — возможность вселяться в уличных кошек, чтобы отвлекать преследователей. Игра задумана как «самая мрачная Assassin's Creed в истории» с элементами линейного геймплея и системой страха, вдохновлённой дополнением Jack The Ripper к Syndicate.

Хотя ранее предполагалось, что игра может выйти в конце 2026 года, более свежие данные указывают на 2027 год. По информации Хендерсона, Hexe будет сравнительно небольшой игрой, что позволит полностью пройти её до выхода других крупных релизов. Работа над проектом идёт в рамках платформы Assassin's Creed Infinity, которая объединит будущие части серии.

Ubisoft подтвердила разработку двух игр Far Cry и Assassin's Creed, как одиночных, так и многопользовательских
30
36
Комментарии:  36
Ваш комментарий
Richard Batsbаk
обещает стать самым нестандартным проектом франшизы

Ну негра в Японии мы уже видели, было очень нестандартно. Чем удивят на этот раз? У колдуньи Эльзы будет член или хрен пойми какое местоимение?)

19
saiditsme

Не просто нигера, на минуточку, а зачинателя императорской династии 😁 То есть у японцев император (он же бог, по их собственным представлениям), сын негритоса 🤣😅😂 Ну по лору этой игры.

5
Джон Шeпард saiditsme

ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР ВСЁ

saiditsme Джон Шeпард

Да не, япошкам нормально. Сглотнули, еще просят. Вон обещали Тайвань защищать 🤣🤣🤣🤣. Ротом своей полоумной старухи премьерши. Теперь правда не знают как вернуть обратно гешефт на перепродаже китайских редкозёмов в СГА 🤣🤣🤣🤣

Ой, цирк, уссаться можно 😁

5
AceTheKing

Так мечтают, что аж креативный директор сбежал)

10
Лидер Мур

уволили! не позорься чел

7
Zodyak

В серию вернулись люди, которые делали оригинальные игры до гринд фентези, и креативщика уволили и его место занял человек, который делал черный флаг

Лидер Мур Zodyak

кому мы это пишем? челику который под стадом ходит, ничего не понимает в играх, просто обычный обыватель, не то что мы фаны сонника настоящего эксперта

6
Кей Овальд

То есть на самом деле всё плохо.

4
Dark1994

Дада, они про все части так говорили, в итоге со времен блек флага выходит один кал.

3
Zodyak

Так щас за руль этой игры сел креативный директор черного флага

vertehwost

каждый сотрудник студии мечтает участвовать в разработке- у них с головой что-то, оттуда бежать надо поскорее

3
Eclair_93

А на выходе будет очередной кал)

3
Freund Benno
Hexe будет сравнительно небольшой игрой, что позволит полностью пройти её до выхода других крупных релизов

Большое спасибо!

3
QuerulousLytton
Действие Hexe развернётся в Германии XVI века, в разгар охоты на ведьм. Главной героиней станет колдунья по имени Эльза, обладающая магическими способностями. Согласно утечкам 2024 года, среди её умений — возможность вселяться в уличных кошек, чтобы отвлекать преследователей

ОК, а при чем тут серия AC?

2
saiditsme

Денех дай.

Илья Матецкий

Ну не душни. Эцио и Эдвард Кэннуэй, Арно, да почти что все, кроме Альтаира тоже не сразу стали Ассассинами. И не забывай, что всё идёт через ДНК и Анимус и очередного наверно какого то пользоваетля

QuerulousLytton Илья Матецкий

А как ГГ в кошек вселяется? С помощью артефакта предтеч?))

Scorpion_GamePlay

"мечтает участвовать в разработке" а делают игру обезьяны.

2
DreadfulLiam

Кредо убийцы хехе. чего смеемся?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ