Бенуа Рише, глава разработки Assassin's Creed Hexe, уволился из Ubisoft

Компанию Ubisoft покинул один из ветеранов: Бенуа Рише, с перерывами работавший в Ubisoft с 2001 года, последние годы возглавлял создание следующей крупной части серии - Assassin's Creed Hexe. О причинах своего ухода он не рассказал. Предыдущим крупным проектом Рише была Assassin's Creed: Valhalla, где он также был руководителем разработки.

Рише стал уже третьим топ-менеджером команды Assassin's Creed Hexe, покинувшим проект за последние месяцы. В конце февраля из компании ушел креативный директор игры Клинг Хокинг. До него студию покинул дизайн-директор игрового мира Люк Кутюр.

Известно, что действие Assassin's Creed Hexe развернется в средневековой Европе и будет посвящено охоте на ведьм. Предположительно игра должна выйти в 2027 году.