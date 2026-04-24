Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 221 оценка

Бенуа Рише, глава разработки Assassin's Creed Hexe, уволился из Ubisoft

AceTheKing AceTheKing

Компанию Ubisoft покинул один из ветеранов: Бенуа Рише, с перерывами работавший в Ubisoft с 2001 года, последние годы возглавлял создание следующей крупной части серии - Assassin's Creed Hexe. О причинах своего ухода он не рассказал. Предыдущим крупным проектом Рише была Assassin's Creed: Valhalla, где он также был руководителем разработки.

Рише стал уже третьим топ-менеджером команды Assassin's Creed Hexe, покинувшим проект за последние месяцы. В конце февраля из компании ушел креативный директор игры Клинг Хокинг. До него студию покинул дизайн-директор игрового мира Люк Кутюр.

Известно, что действие Assassin's Creed Hexe развернется в средневековой Европе и будет посвящено охоте на ведьм. Предположительно игра должна выйти в 2027 году.

12
6
Tommy451

туда иво

Reybeerun
ГАЗ-М20

глава разработки, креативный директор и дизайн-директор - то есть уволились все главные люди, которые отвечали за творческое и художественное видение проекта. Страшно представить, что теперь будет на выходе.

MNM 777

О неет , конвеер дал сбой плак плак . Сейчас еще ремейк провалится и можно закрывать эту шарагу .