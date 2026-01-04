ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Средневековье
7.6 195 оценок

Бенуа Рише, ранее работавший режиссёром в Batman: Arkham Origins, теперь возглавляет работу над Assassin's Creed Hexe

KoRnEr KoRnEr

Ubisoft объявила о списке предстоящих проектов Assassin’s Creed к 15-летию франшизы. В числе сюрпризов помимо Багдада и Японии фанаты вскоре увидят события Священной Римской империи времен охоты на ведьм.

До недавнего времени о игре под кодовым названием Hexe знали немного — в основном лишь синопсис и краткий анонс. Но в последнем отчёте указано, что над проектом будет работать Бенуа Ришер, ранее руководивший разработкой Batman: Arkham Origins.

Batman: Arkham Origins считается одной из лучших одиночных кампаний, а факт, что тот же режиссёр возглавляет грядущий проект Ubisoft, наталкивает на ожидания по-настоящему масштабной работы.

Из профиля Бенуа Ришера на LinkedIn следует, что он возглавит работу над Hexe. Ришер также был директором Assassin’s Creed Valhalla в 2020 году, так что это для него не новое направление. Ранее в Ubisoft он занимал другие посты, включая позицию ведущего дизайнера уровней в Rainbow Six и Far Cry.

Под руководством такого опытного разработчика Hexe может стать одной из самых сильных игр за последнее время. Исполнительный продюсер Марк-Алексис Коте описывает проект как «совершенно новый тип Assassin’s Creed».

В игре заявлена главная героиня — женщина, что случается впервые за многие годы. В других сообщениях упоминается наличие сверхъестественных способностей и линейный характер прохождения, что, как говорят, станет долгожданным глотком свежего воздуха для серии.

Слух: в Assassin's Creed про Германию сделают акцент на женских персонажах

Учитывая богатый лор Hexe, Ришер кажется тем руководителем, который способен вывести проект на новый уровень благодаря своему опыту и прошлым достижениям над Arkham Origins.

Что касается даты релиза, игра выйдет в конце 2026 года, чтобы уступить место ремейку Assassin’s Creed Black Flag, выход которого ожидается в ближайшие месяцы.

По словам надежного инсайдера, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag выйдет до конца марта 2026 года
16
12
Комментарии:  12
CRAZY rock GAME

Норм, Origins был неплохим

7
Беккер5443

Как по мне до вальгалы не плоха.

2
Kokoprime1991

Да вот только все кто попадает на порог Юбиков в конечном итоге а) оскотиниваются, б) увольняются с позором. Короче- жалко мужика.

Xavier_rich_s

Будет боевка как в Бэтмене?

3
Угрюмый_Кот

Было бы шикарно

1
Беккер5443

Я вас умоляю Ведьма Ассассин.

3
Lyс

И что. В dishonored нормально совмещение стелс, убийства и ведьмовские сверхспособности

Беккер5443 Lyс

Опять сравнивайте третье лицо с первым 🤣🤣🤣🤣🤣

KRUS GAMES

Побыстрее обанкротились бы уже. А семейку геймо оштрафовали бы на 1 миллиард евро😡😡😡

2
MNM 777
1
Aleksey Aleshka

Хехе

WerGC

лучше конечно так чем никак но origin самый слабый из бэтманов