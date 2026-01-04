Бенуа Рише, ранее работавший режиссёром в Batman: Arkham Origins, теперь возглавляет работу над Assassin's Creed Hexe

Ubisoft объявила о списке предстоящих проектов Assassin’s Creed к 15-летию франшизы. В числе сюрпризов помимо Багдада и Японии фанаты вскоре увидят события Священной Римской империи времен охоты на ведьм.

До недавнего времени о игре под кодовым названием Hexe знали немного — в основном лишь синопсис и краткий анонс. Но в последнем отчёте указано, что над проектом будет работать Бенуа Ришер, ранее руководивший разработкой Batman: Arkham Origins.

Batman: Arkham Origins считается одной из лучших одиночных кампаний, а факт, что тот же режиссёр возглавляет грядущий проект Ubisoft, наталкивает на ожидания по-настоящему масштабной работы.

Из профиля Бенуа Ришера на LinkedIn следует, что он возглавит работу над Hexe. Ришер также был директором Assassin’s Creed Valhalla в 2020 году, так что это для него не новое направление. Ранее в Ubisoft он занимал другие посты, включая позицию ведущего дизайнера уровней в Rainbow Six и Far Cry.

Под руководством такого опытного разработчика Hexe может стать одной из самых сильных игр за последнее время. Исполнительный продюсер Марк-Алексис Коте описывает проект как «совершенно новый тип Assassin’s Creed».

В игре заявлена главная героиня — женщина, что случается впервые за многие годы. В других сообщениях упоминается наличие сверхъестественных способностей и линейный характер прохождения, что, как говорят, станет долгожданным глотком свежего воздуха для серии.

Учитывая богатый лор Hexe, Ришер кажется тем руководителем, который способен вывести проект на новый уровень благодаря своему опыту и прошлым достижениям над Arkham Origins.

Что касается даты релиза, игра выйдет в конце 2026 года, чтобы уступить место ремейку Assassin’s Creed Black Flag, выход которого ожидается в ближайшие месяцы.