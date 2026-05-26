Бывший директор Assassin's Creed Hexe раскритиковал ИИ для программирования: "ChatGPT постоянно всё ломал"

Бывший руководитель Assassin's Creed Codename Hexe и директор Far Cry 2 Клинт Хокинг рассказал о своём неудачном опыте обучения программированию с помощью ИИ.

В интервью Edge он признался, что несколько месяцев пытался изучать JavaScript через ChatGPT, однако процесс оказался крайне болезненным.

По словам Хокинга, нейросеть регулярно выдавала сломанный код и плохо справлялась даже с базовыми задачами. Вместо полноценного обучения ему приходилось часами искать ошибки и вручную исправлять проблемы.

Разработчик отметил, что фактически научился программированию «вопреки ChatGPT», а не благодаря ему. В итоге он полностью отказался от использования ИИ для написания кода, хотя признал, что подобные инструменты всё же могут быть полезны как своеобразный помощник или «репетитор».

Хокинг также затронул тему использования генеративного ИИ внутри Ubisoft. По его словам, за время его работы никто в студии не потерял место из-за внедрения таких технологий. При этом компания действительно экспериментировала с ИИ-системами для будущих проектов и NPC.

Разработчик считает, что влияние ИИ на игровую индустрию уже неизбежно, однако текущие инструменты всё ещё далеки от того, чтобы полноценно заменить программистов или создавать качественные игры без участия человека.