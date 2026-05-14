Бывший руководитель Assassin's Creed Hexe заявил, что Ubisoft не заменяла разработчиков искусственным интеллектом

Экс-креативный директор Assassin’s Creed Hexe Клинт Хокинг прокомментировал использование искусственного интеллекта в Ubisoft и заявил, что во время его работы сотрудники компании не теряли работу из-за ИИ.

По словам Хокинга, разговоры о том, что Ubisoft массово заменяет разработчиков нейросетями, не соответствуют действительности. Он отметил, что за всё время работы над Assassin’s Creed Hexe не видел ситуаций, когда команды сокращали ради генеративного ИИ или заменяли сотрудников алгоритмами.

Разработчик подчеркнул, что внутри Ubisoft действительно создавались инструменты с поддержкой ИИ, однако речь шла именно о вспомогательных технологиях для ускорения работы, а не о полноценной генерации игрового контента.

Хокинг отдельно отметил, что компания не использовала нейросети для автоматического создания персонажей или готовых игровых моделей. По его словам, ИИ применялся скорее как дополнительный инструмент для разработчиков, а не как замена художникам и другим специалистам.

При этом Ubisoft продолжает активно инвестировать в развитие генеративного ИИ. Ранее руководство компании уже заявляло, что видит большие перспективы в подобных технологиях, особенно в инструментах для ускорения производства игр.

Сам Клинт Хокинг покинул Ubisoft несколько месяцев назад и уже открыл новую независимую студию, которая, по его словам, сосредоточится на создании «эмоциональных и социально значимых» игр.