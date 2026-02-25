Директор Assassin's Creed: Hexe, Клинт Хокинг, покинул Ubisoft в рамках реорганизации франшизы

Клинт Хокинг, креативный директор предстоящей игры Assassin’s Creed, Codename Hexe, покинул Ubisoft, как стало известно VGC. Новость была сообщена сотрудникам на этой неделе на внутреннем совещании, проведённом недавно объявленной командой руководителей франшизы Assassin’s Creed.

Разработка Hexe продолжится без Хокинга, заявили в Ubisoft. Жан Гесдон, новый руководитель отдела контента Assassin’s Creed, возглавит проект в качестве креативного директора. Ранее Гесдон руководил разработкой Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Хокинг работает в Ubisoft с 2001 года, занимая две должности. В частности, он был креативным директором Splinter Cell: Chaos Theory, Far Cry 2 и Watch Dogs: Legion.

Мы искренне благодарим [Клинта] за его видение, творческий вклад и преданность делу на протяжении многих лет, и желаем ему всего наилучшего на новом этапе его карьеры. Разработка Assassin’s Creed Codename Hexe продолжается опытной командой.



Игра станет чем-то уникальным в рамках франшизы Assassin’s Creed. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться дополнительной информацией в будущем.