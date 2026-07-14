Инсайдер: из Assassin's Creed: Hexe полностью убрали магию, но в игре будет система страха и несколько областей на карте

Инсайдер RogueTX продолжает делиться некоторыми подробностями предстоящей Assassin's Creed: Hexe.

По его данным, релиз предварительно намечен на июнь 2027 года - игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, получит возрастной рейтинг PEGI 18 и будет использовать систему защиты Denuvo. Стоимость игры составит $69,99 за стандартное издание, $89,99 за Deluxe издание и $119,99 за коллекционное.

В основе проекта лежит крупномасштабная, но линейная карта, включающая множество деревень, лесов и других локаций. Примечательно, что из игры полностью удалена магия, а графический стиль станет более мрачным и, по слухам, значительно превзойдёт визуальное качество Assassin's Creed: Shadows.

Среди ключевых особенностей Hexe отмечается возвращение системы страха из дополнения Jack The Ripper для Assassin's Creed: Syndicate, которая заставит NPC чаще впадать в панику, ошибаться при стрельбе или полностью покидать зону в панике. Звуковое оформление также было переработано: теперь звуки за стенами станут тише, что создаст дополнительную непредсказуемость и усложнит ориентирование в пространстве.

Карта будет разделена на три основные области, включая лесной регион и деревни, а NPC станут более подозрительными к посторонним, что сделает передвижение по миру более сложным и потребует от игрока осторожности и тактического подхода, чтобы избежать обнаружения.