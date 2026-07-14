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Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.4 237 оценок

Инсайдер: из Assassin's Creed: Hexe полностью убрали магию, но в игре будет система страха и несколько областей на карте

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер RogueTX продолжает делиться некоторыми подробностями предстоящей Assassin's Creed: Hexe.

По его данным, релиз предварительно намечен на июнь 2027 года - игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, получит возрастной рейтинг PEGI 18 и будет использовать систему защиты Denuvo. Стоимость игры составит $69,99 за стандартное издание, $89,99 за Deluxe издание и $119,99 за коллекционное.

В основе проекта лежит крупномасштабная, но линейная карта, включающая множество деревень, лесов и других локаций. Примечательно, что из игры полностью удалена магия, а графический стиль станет более мрачным и, по слухам, значительно превзойдёт визуальное качество Assassin's Creed: Shadows.

Среди ключевых особенностей Hexe отмечается возвращение системы страха из дополнения Jack The Ripper для Assassin's Creed: Syndicate, которая заставит NPC чаще впадать в панику, ошибаться при стрельбе или полностью покидать зону в панике. Звуковое оформление также было переработано: теперь звуки за стенами станут тише, что создаст дополнительную непредсказуемость и усложнит ориентирование в пространстве.

Карта будет разделена на три основные области, включая лесной регион и деревни, а NPC станут более подозрительными к посторонним, что сделает передвижение по миру более сложным и потребует от игрока осторожности и тактического подхода, чтобы избежать обнаружения.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
DishonestSherman

Не знаю почему, но каждая последующая часть Assassin's воспринимается мной как очередная пустышка... Даже бесплатно играть не хочется :)

4
nanouser1234

это инфа древняя.

Блоха В Сарафане

Походу будет такая же убогая карта, как и в Тенях - галимые коридоры. И вырезанную "систему жизни" болванчиков наверняка не вернут, никакого смысла бегать и искать приключения, всё предсказуемо. Надеюсь хоть обещанные наниты на растительность добавят.