Инсайдер раскрыл новые детали Assassin's Creed Hexe, в том числе появление Эцио Аудиторе

Судя по новой утечке с Reddit, у Assassin's Creed Hexe снова всплыли подробности, которые частично совпадают с более ранними слухами от инсайдера Тома Хендерсона.
По словам автора утечки Rogue, действие игры действительно развернётся в мрачной атмосфере охоты на ведьм в Священной Римской империи, а сама Hexe будет заметно отличаться от последних RPG-частей серии. Сообщается, что проект делает ставку на более линейное повествование, психологический хоррор и скрытность вместо огромного открытого мира.
Также в сети появились якобы фрагменты диалогов и описания механик.
- Главную героиню зовут Аника, Эльза — это временное имя, как, например, Йора для Эйвор, по словам другого инсайдера j0nathan.
- Аника/Эльза — потомок Клаудии Аудиторе.
- Вюрцбург станет основной локацией, но будут и другие места для исследования.
- Эцио 100% вернётся, Аника/Эльза говорит: «Этот белый капюшон, он как на рисунках моей матери», и есть диалог Эцио: «Она хотела, чтобы у тебя была жизнь».
- Ещё несколько реплик Эцио: «Пойдем. Прыгни со мной. В последний раз для старика» и «Они всегда боятся того, что не могут контролировать. Они тоже когда-то называли нас демонами. Но помни, Эльза: 'Nulla è reale, tutto è lecito' (Ничто не истинно, всё дозволено)» .
- Эцио, возможно, появится лично, либо в виде призрака артефакта Ису, либо в воспоминаниях.
- Ещё один диалог Аники/Эльзы: «Меня называют ведьмой. Они хотят сжечь меня за то, что я умею. За то, что я знаю».
- По словам j0nathan, сюжет, насколько ему известно, будет намного лучше, чем во всех последних играх Assassin's Creed, начиная с Origins.
- В основной сюжетной линии появится персонаж по имени Вольфганг.
- Упоминаются Кровавые Пакты и база Ядов.
- В Hexe много лесов, можно разблокировать навык «прыжки с дерева на дерево».
- В некоторых сюжетных заданиях нужно «найти места ритуалов» и «вернуть украденные реликвии».
- NPC теперь будут немедленно сообщать о незначительных подозрительных действиях.
- Голосовые реплики, такие как «Образуйте круг, не дайте ей исчезнуть», «Говорят, лес движется ночью» и «Ищите в тенях! Она не могла уйти далеко».
В некоторых сюжетных заданиях нужно «найти места ритуалов» и «вернуть украденные реликвии». Звучит максимально уныло.
Интересно, ждем
Баба ГГ. Почему я не удивлён. Ну хоть не черная будет?
И не такое..
Они ж отказались от Ису, петухи.
Эцио 😍