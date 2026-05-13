ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 225 оценок

Инсайдер раскрыл новые детали Assassin's Creed Hexe, в том числе появление Эцио Аудиторе

monk70 monk70

Судя по новой утечке с Reddit, у Assassin's Creed Hexe снова всплыли подробности, которые частично совпадают с более ранними слухами от инсайдера Тома Хендерсона.

По словам автора утечки Rogue, действие игры действительно развернётся в мрачной атмосфере охоты на ведьм в Священной Римской империи, а сама Hexe будет заметно отличаться от последних RPG-частей серии. Сообщается, что проект делает ставку на более линейное повествование, психологический хоррор и скрытность вместо огромного открытого мира.

Также в сети появились якобы фрагменты диалогов и описания механик.

  • Главную героиню зовут Аника, Эльза — это временное имя, как, например, Йора для Эйвор, по словам другого инсайдера j0nathan.
  • Аника/Эльза — потомок Клаудии Аудиторе.
  • Вюрцбург станет основной локацией, но будут и другие места для исследования.
  • Эцио 100% вернётся, Аника/Эльза говорит: «Этот белый капюшон, он как на рисунках моей матери», и есть диалог Эцио: «Она хотела, чтобы у тебя была жизнь».
  • Ещё несколько реплик Эцио: «Пойдем. Прыгни со мной. В последний раз для старика» и «Они всегда боятся того, что не могут контролировать. Они тоже когда-то называли нас демонами. Но помни, Эльза: 'Nulla è reale, tutto è lecito' (Ничто не истинно, всё дозволено)» .
  • Эцио, возможно, появится лично, либо в виде призрака артефакта Ису, либо в воспоминаниях.
  • Ещё один диалог Аники/Эльзы: «Меня называют ведьмой. Они хотят сжечь меня за то, что я умею. За то, что я знаю».
  • По словам j0nathan, сюжет, насколько ему известно, будет намного лучше, чем во всех последних играх Assassin's Creed, начиная с Origins.
  • В основной сюжетной линии появится персонаж по имени Вольфганг.
  • Упоминаются Кровавые Пакты и база Ядов.
  • В Hexe много лесов, можно разблокировать навык «прыжки с дерева на дерево».
  • В некоторых сюжетных заданиях нужно «найти места ритуалов» и «вернуть украденные реликвии».
  • NPC теперь будут немедленно сообщать о незначительных подозрительных действиях.
  • Голосовые реплики, такие как «Образуйте круг, не дайте ей исчезнуть», «Говорят, лес движется ночью» и «Ищите в тенях! Она не могла уйти далеко».
Слухи
58
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
DemandingRufus

В некоторых сюжетных заданиях нужно «найти места ритуалов» и «вернуть украденные реликвии». Звучит максимально уныло.

8
Константин335

Интересно, ждем

7
Seifer1986

Баба ГГ. Почему я не удивлён. Ну хоть не черная будет?

И не такое..

6
Eclair_93
либо в виде призрака артефакта Ису

Они ж отказались от Ису, петухи.

4
Артем Lion

Эцио 😍

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ