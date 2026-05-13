Инсайдер раскрыл новые детали Assassin's Creed Hexe, в том числе появление Эцио Аудиторе

Судя по новой утечке с Reddit, у Assassin's Creed Hexe снова всплыли подробности, которые частично совпадают с более ранними слухами от инсайдера Тома Хендерсона.

По словам автора утечки Rogue, действие игры действительно развернётся в мрачной атмосфере охоты на ведьм в Священной Римской империи, а сама Hexe будет заметно отличаться от последних RPG-частей серии. Сообщается, что проект делает ставку на более линейное повествование, психологический хоррор и скрытность вместо огромного открытого мира.

Также в сети появились якобы фрагменты диалогов и описания механик.