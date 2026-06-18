Инсайдер: Релиз Assassin's Creed Codename Hexe запланирован на июнь 2027 года

В сети появились новые подробности о разработке следующей мрачной части франшизы Assassin's Creed под кодовым названием Hexe. Источник сообщил о том, что согласно внутренним планам компании Ubisoft, на данный момент релиз игры намечен на июнь 2027 года.

Инсайдер сразу подчеркнул, что эта дата установлена исключительно внутри студии и может измениться. Разработка проекта продвигается сложно, поэтому руководство компании в любой момент может перенести релиз на более поздний срок.



Также источник ответил на популярный среди фанатов вопрос о возможности поиграть за знаменитого итальянского ассасина Эцио Аудиторе. Поиграть за него в новой части не получится, разработчики не планируют делать его играбельным персонажем.



Напомним, что Codename Hexe позиционируют как самую мрачную игру в истории серии.