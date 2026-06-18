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Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 232 оценки

Инсайдер: Релиз Assassin's Creed Codename Hexe запланирован на июнь 2027 года

TheSkoofLord TheSkoofLord

В сети появились новые подробности о разработке следующей мрачной части франшизы Assassin's Creed под кодовым названием Hexe. Источник сообщил о том, что согласно внутренним планам компании Ubisoft, на данный момент релиз игры намечен на июнь 2027 года.

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Инсайдер сразу подчеркнул, что эта дата установлена исключительно внутри студии и может измениться. Разработка проекта продвигается сложно, поэтому руководство компании в любой момент может перенести релиз на более поздний срок.

Также источник ответил на популярный среди фанатов вопрос о возможности поиграть за знаменитого итальянского ассасина Эцио Аудиторе. Поиграть за него в новой части не получится, разработчики не планируют делать его играбельным персонажем.

Напомним, что Codename Hexe позиционируют как самую мрачную игру в истории серии.

Слухи
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8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Если игра не оправдает наши ожидания, то будет уже не хехе разрабам.

9
StanTheMan_3000

Как без Эцио??

1
WerGC

жду показа

1
AlexFoRestor

Написать имя инсайдера не судьба?

1
jax baron

я надеюсь будет тонна мистики

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