Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.6 226 оценок

Инсайдер слил изображение Assassin's Creed Hexe и поделился дополнительными подробностями

monk70 monk70

На Reddit появились новые детали Assassin’s Creed Hexe от инсайдера xj0nathan, а также изображение из игры.

Согласно утечке:

  • Эцио аудиторе, вероятно, появится через диски памяти или технологии Ису, а не физически в сюжете
  • В игре будет ассасин по имени Вольфганг — старший наставник Аники, которого сравнивают с Пьером Беллеком из Unity
  • Персонажа описывают как морально неоднозначного и противоречивого
  • Вольфганг появится в начале истории, тогда как Эцио введут значительно позже
  • Помимо классических одеяний ассасинов, в игре будет множество костюмов с «ведьминской» эстетикой

Ранее Hexe уже описывали как одну из самых мрачных частей серии, вдохновлённую охотой на ведьм и мистикой Священной Римской империи.

Stalker608

самое несуразное что есть в мире это женские персы у юбисофт. надеюсь эта шиза с вводом фем главным гером в каждую игру умрет вскоре. максимальный скип

Madiark

Нельзя было гг сделать нормального мужика как в лучших играх серий ассасин. Играть за бабу не тянет, тем более за юбифeмбабу, провал сжв трэша шэдоу их видимо ничему не научил

GayFish

Опять продвигают свои фантазии феминизма, хотя в реальном мире как только им грозит опасность они убегают и прячутся, в интернете миллион роликов про женщин полицейских и охранников с подтверждением этого факта.

PVV DIT

Что то я смотрю и внешне уже в целом можно понять какие мужикоподобные черты нарисовали, уже в фирменном стиле(

Дилдослав

Будет такая же вcратка как и то чудовище из sjw wars 100%

