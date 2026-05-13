Инсайдер слил изображение Assassin's Creed Hexe и поделился дополнительными подробностями

На Reddit появились новые детали Assassin’s Creed Hexe от инсайдера xj0nathan, а также изображение из игры.
Согласно утечке:
- Эцио аудиторе, вероятно, появится через диски памяти или технологии Ису, а не физически в сюжете
- В игре будет ассасин по имени Вольфганг — старший наставник Аники, которого сравнивают с Пьером Беллеком из Unity
- Персонажа описывают как морально неоднозначного и противоречивого
- Вольфганг появится в начале истории, тогда как Эцио введут значительно позже
- Помимо классических одеяний ассасинов, в игре будет множество костюмов с «ведьминской» эстетикой
Ранее Hexe уже описывали как одну из самых мрачных частей серии, вдохновлённую охотой на ведьм и мистикой Священной Римской империи.
