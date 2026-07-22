Инсайдер слил изображения Assassin's Creed Codename Hexe! В утечке можно увидеть Анику и тесты раннего билда

Утечки, посвященные Assassin's Creed Codename Hexe, продолжаются... Пользователь под ником Rogue I Tx вернулся после небольшого затишья, вызванного баном его аккаунта, с порцией свежих изображений из будущей мрачной игры Ubisoft. На этот раз он предлагает оценить кадры с главной героиней Аникой и тесты производительности раннего билда.

В своей серии публикаций в X (ранее Twitter) инсайдер, якобы «по ошибке», загрузил размытый скриншот женского персонажа со спины — девушка носит темные волосы, собранные в пучок, и облачена в аутентичный плотный плащ или накидку. Когда один из комментаторов заметил, что автор только что случайно «слил» Анику, инсайдер только ответил с сарказмом: «Упс, не та картинка».

Помимо протагонистки, Rogue I Tx показал загадочного и невероятно массивного NPC или противника. Размеры персонажа в кадре настолько преувеличены, что сам инсайдер окрестил его «огромной пятно» (big blob) и выразил надежду, что это лишь временный плейсхолдер от разработчиков, а не реальные габариты врагов в игре.

В добавок к этому была опубликована панель телеметрии одного из ранних закрытых билдов игры. На счетчике фигурирует версия v0.6.21, использующая API DirectX 12 со следующим потреблением ресурсов: CPU — 22%, GPU — 28% и память — 8.8 ГБ. Как отмечает Rogue I Tx, в данный билд сейчас практически невозможно «поиграть» полноценно. Многие элементы на этом этапе (включая интерфейсы «А1, А2») представляют собой лишь технические заглушки, и контент в них всё еще не имеет игрового функционала.

За последние пару месяцев Codename Hexe действительно обросла гигантским количеством подробностей из-за утечек. Однако следует отметить, что, скорее всего, эта серия сливов Assassin's Creed Codename Hexe скоро прекратится. По словам того же Rogue I Tx, Ubisoft начала агрессивнее бороться с любым разглашением информации, отправляя авторов сливов в баны на крупных площадках. Инсайдер пожаловался, что руководство лично отслеживает его перемещения даже в профессиональной сети LinkedIn. Кроме того, служба безопасности корпорации начала методично перекрывать каналы и закрытые порталы тестеров, через которые многие датамайнеры и получали доступ к конфиденциальным сборкам игр.