Классический паркур и зловещие церкви: инсайдер RogueTx раскрыл новые подробности Assassin's Creed Codename Hexe

Авторитетный датамайнер RogueTx, который регулярно делится достоверными утечками по играм Ubisoft, опубликовал свежую информацию о самой загадочной части серии Assassin's Creed Codename Hexe.
Инсайдер выложил раннее тизер-изображение игры, которое разработчики планировали использовать на ранних этапах продвижения.
Помимо арта, датамайнер поделился интересными деталями игрового процесса и сюжета:
- Возвращение к истокам паркура: На вопрос фанатов об обновлении системы перемещения RogueTx ответил, что разработчики серьезно переработали паркур. Его описывают как гибрид классической системы из старых частей серии и механик из Assassin's Creed Shadows. Управление и анимации точно изменятся в лучшую сторону.
- Важная роль церкви: В сюжете игры, который развернется во времена охоты на ведьм, ключевое значение будет иметь некая церковь или собор. Это здание станет центральным элементом повествования.
- Скорый анонс: Инсайдер напомнил, что его прошлый прогноз сбылся намеки на Hexe действительно появились внутри недавнего ремейка Black Flag Resynced. RogueTx на 100% уверен, что Ubisoft прервет молчание и представит официальные материалы по игре в самое ближайшее время.
Слушайте, а ведь если RogueTx не врет, и игра реально будет в мрачном сеттинге с упором на сюжет и соборы (а не пустой мир на 150 часов) это может быть годно. Серии давно не хватало хоррор-атмосферы.
скорее бы. надеюсь на самый мрачный сеттинг и суровую историю :)
кто еще читает название как хехе? по типу
Шляпа выйдет какой бы игра не получилась атмосфера церковных разборок с ведьмами кому она нужна всем подавай веселое приключение в духе блек флаг а теории заговоров ассасинов нагоняют скуку и впечатляют только баб коих хлебом не корми подавай мистику в духе битвы экстрасенсов 😆
Ждём ахуй!