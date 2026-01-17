Кристофер Грилли возвращается в Ubisoft и станет главным сценаристом Assassin's Creed Hexe

Ubisoft Montreal объявила, что Кристофер Грилли станет ведущим сценаристом Assassin's Creed Hexe, следующей основной игры знаменитой франшизы об ассасинах. Сценарист, ранее работавший над другими крупными играми серии, такими как Origins и Mirage, поделился новостью в своем профиле LinkedIn.

Я рад сообщить, что начинаю новую работу в Ubisoft Montreal в качестве ведущего сценариста Assassin’s Creed: Codename Hexe. Невероятно благодарен за возможность быть частью этой команды и проекта!

Сценарист первоначально присоединился к Ubisoft в 2016 году, покинул студию в 2023 году, чтобы работать в других компаниях, и теперь возвращается на полную ставку.

Согласно ограниченной информации, доступной с момента выхода короткого кинематографического трейлера в 2022 году, Assassin's Creed Hexe представляет собой значительный сдвиг в тоне серии. По сообщению Джейсона Шрайера из Bloomberg, игра будет мрачной RPG, действие которой разворачивается в Европе XVI века и посвящено процессам над ведьмами того исторического периода.

Несмотря на то, что первоначальный анонс состоялся почти четыре года назад, Ubisoft до сих пор не раскрыла конкретных деталей игрового процесса или даты выхода Assassin's Creed Hexe.