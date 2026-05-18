Магия и паркур: Новые подробности Assassin's Creed Codename Hexe

В сети начали всплывать подробности следующего крупного проекта Assassin’s Creed Hexe. Игра, действие которой развернется в Европе XVI века в разгар охоты на ведьм, нацелена на 2027 год, и её детали звучат как нечто совершенно новое для серии.

Что стало известно благодаря свежим утечкам:

Главная героиня - женщина: Инсайдеры подтверждают, что протагонистом игры станет девушка (ранее упоминалось имя Аника). Это будет первый «большой» сольный проект в основной серии с фиксированным женским персонажем со времен Chronicles или Liberation.

Паркур возвращается к корням (с сюрпризом): Систему передвижения описывают как нечто близкое к оригинальным частям, но с добавлением сверхъестественных элементов. Инсайдер описывает механику так: «Двойной прыжок, раскачивание, бам и цель мертва». Похоже, ассасины станут гораздо мобильнее и опаснее.

«Ведьмы-пришельцы»: Внешний вид NPC в игре описывают как «очень странный». Сообщается, что дизайн врагов и жителей представляет собой смесь классических ведьм и инопланетных существ. Это подтверждает слухи о том, что Hexe станет самым мрачным и экспериментальным хоррор-проектом во вселенной AC.

Новое изображение и босс: В сети появилось новое изображение (концепт или кадр), намекающее на одного из боссов игры. Судя по всему, сражения будут завязаны на магии и мистике, а не просто на фехтовании.

Assassin’s Creed Hexe всё больше напоминает не исторический боевик, а полноценный оккультный триллер.