Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 226 оценок

Магия и паркур: Новые подробности Assassin's Creed Codename Hexe

TheSkoofLord TheSkoofLord

В сети начали всплывать подробности следующего крупного проекта Assassin’s Creed Hexe. Игра, действие которой развернется в Европе XVI века в разгар охоты на ведьм, нацелена на 2027 год, и её детали звучат как нечто совершенно новое для серии.

Что стало известно благодаря свежим утечкам:

  • Главная героиня - женщина: Инсайдеры подтверждают, что протагонистом игры станет девушка (ранее упоминалось имя Аника). Это будет первый «большой» сольный проект в основной серии с фиксированным женским персонажем со времен Chronicles или Liberation.
  • Паркур возвращается к корням (с сюрпризом): Систему передвижения описывают как нечто близкое к оригинальным частям, но с добавлением сверхъестественных элементов. Инсайдер описывает механику так: «Двойной прыжок, раскачивание, бам и цель мертва». Похоже, ассасины станут гораздо мобильнее и опаснее.
  • «Ведьмы-пришельцы»: Внешний вид NPC в игре описывают как «очень странный». Сообщается, что дизайн врагов и жителей представляет собой смесь классических ведьм и инопланетных существ. Это подтверждает слухи о том, что Hexe станет самым мрачным и экспериментальным хоррор-проектом во вселенной AC.
  • Новое изображение и босс: В сети появилось новое изображение (концепт или кадр), намекающее на одного из боссов игры. Судя по всему, сражения будут завязаны на магии и мистике, а не просто на фехтовании.

Assassin’s Creed Hexe всё больше напоминает не исторический боевик, а полноценный оккультный триллер.

Слухи
15
13
Комментарии:  13
0ncnjqybr
с добавлением сверхъестественных элементов
«Ведьмы-пришельцы»
сражения будут завязаны на магии и мистике

Нда, ну что тут сказать - "МОЩНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ".

Eбало ссаника имаджинировали?

8
Niт6iтЛиsт4n

бедные фанаты. мне их так жаль (2)

6
Tommy451

сказано же было что не будет магии, упор в историчность, ведьмы-инопланетяне обратное сказанному и какая-то соевая шизофрения как последние части

5
Ghost_God

Магия, пришельцы???

5
Player is Ready

Магия...

2
