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Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.4 237 оценок

Охота на ведьм в Баварии: по слухам, первое DLC для Assassin's Creed Codename Hexe перенесет игроков в Вюрцбург

Gruz_ Gruz_

В сети появились первые подробности о грядущем загружаемом дополнении к игре Assassin's Creed Codename Hexe, релиз которой запланирован на следующий год. Информация о DLC стала известна еще до официального анонса со стороны издателя.

Источником утечки выступил авторитетный инсайдер Rogue I Tx, ранее успешно раскрывший детали проектов XDefiant и Far Cry 7. На этот раз он опубликовал скриншот, на котором запечатлен фрагмент исходного кода игры, содержащий техническую строку «Season_Pass_Wuerzburg_Expansion».

Обнаруженная запись указывает на то, что ключевой локацией для будущего расширения станет Вюрцбург — старинный город, расположенный в немецкой федеральной земле Бавария.

Слухи 16
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Комментарии:  5
Ваш комментарий
ZAUSA

Игра еще не вышла, а от неё уже DLC отрезают.

11
Floww

DLC - самое главное злой игровой индустрии, только у атомика длц круто реализованы как отдельные независимые игры.

4
WerGC

блят. еще игру не видели а они уже длц обсуждают идиоты

2
Кей Овальд

Конечно уже попилена на ДЛС...