Охота на ведьм в Баварии: по слухам, первое DLC для Assassin's Creed Codename Hexe перенесет игроков в Вюрцбург

В сети появились первые подробности о грядущем загружаемом дополнении к игре Assassin's Creed Codename Hexe, релиз которой запланирован на следующий год. Информация о DLC стала известна еще до официального анонса со стороны издателя.

Источником утечки выступил авторитетный инсайдер Rogue I Tx, ранее успешно раскрывший детали проектов XDefiant и Far Cry 7. На этот раз он опубликовал скриншот, на котором запечатлен фрагмент исходного кода игры, содержащий техническую строку «Season_Pass_Wuerzburg_Expansion».

Обнаруженная запись указывает на то, что ключевой локацией для будущего расширения станет Вюрцбург — старинный город, расположенный в немецкой федеральной земле Бавария.