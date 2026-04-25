Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 221 оценка

По сообщениям инсайдера, Assassin's Creed Hexe откажется от магических элементов

monk70 monk70

Появились новые слухи о разработке Assassin’s Creed Codename Hexe — на этот раз речь идёт о возможном пересмотре концепции проекта.

Инсайдер xj0nathan сообщил, что после ухода геймдиректора Бенуа Рише в разработке могли произойти заметные изменения. По его словам, с приходом Жана Гесдона на пост куратора франшизы Assassin’s Creed было принято решение отказаться от «магических» элементов в игре.

Ссылаясь на внутреннюю информацию, инсайдер утверждает, что на раннем этапе в Hexe планировались более экспериментальные механики — например, возможность управлять кошкой. Однако эти идеи якобы были вырезаны в рамках изменения общего направления проекта.

Если информация подтвердится, это может означать, что Hexe отходит от более мистической концепции в сторону привычного для серии исторического реализма. При этом ранее разработчики намекали на более тёмную атмосферу, связанную с эпохой охоты на ведьм, что всё ещё оставляет простор для психологического напряжения и элементов хоррора без прямой «магии».

Официальных комментариев от Ubisoft на данный момент нет, поэтому к подобным утечкам стоит относиться с осторожностью.

Александр Гоголев

т.е. АС станет еще более унылой. Битва с мифическими существами это лучшее, что было в игре. Такое можно было навалить с богатым культурной средой коренных народов Америки. А теперь я думаю останется только поднять повестку про угнетение.

9