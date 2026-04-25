По сообщениям инсайдера, Assassin's Creed Hexe откажется от магических элементов

Появились новые слухи о разработке Assassin’s Creed Codename Hexe — на этот раз речь идёт о возможном пересмотре концепции проекта.

Инсайдер xj0nathan сообщил, что после ухода геймдиректора Бенуа Рише в разработке могли произойти заметные изменения. По его словам, с приходом Жана Гесдона на пост куратора франшизы Assassin’s Creed было принято решение отказаться от «магических» элементов в игре.

Ссылаясь на внутреннюю информацию, инсайдер утверждает, что на раннем этапе в Hexe планировались более экспериментальные механики — например, возможность управлять кошкой. Однако эти идеи якобы были вырезаны в рамках изменения общего направления проекта.

Если информация подтвердится, это может означать, что Hexe отходит от более мистической концепции в сторону привычного для серии исторического реализма. При этом ранее разработчики намекали на более тёмную атмосферу, связанную с эпохой охоты на ведьм, что всё ещё оставляет простор для психологического напряжения и элементов хоррора без прямой «магии».

Официальных комментариев от Ubisoft на данный момент нет, поэтому к подобным утечкам стоит относиться с осторожностью.