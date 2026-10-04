Появились новые подробности о персонажах и сюжете Assassin's Creed Hexe

После выхода ремейка Assassin’s Creed: Black Flag компания Ubisoft переключает внимание на проект иного рода. Уже некоторое время в разработке находится игра под кодовым названием Hexe — новая часть основной серии, которая, по слухам, откажется от перегруженных элементами RPG механик последних игр в пользу более традиционного линейного повествования.

Действие Hexe разворачивается в Германии времён мрачных процессов над ведьмами в XVI веке, и игра обещает быть куда более мрачной по атмосфере. Согласно инсайдерской информации, сюжет повествует о главной героине по имени Аника Адлер (Anika Adler), которую обвиняют в колдовстве; ей предстоит выжить в эпоху жестоких преследований.

Опираясь на эти слухи, портал MP1St недавно получил эксклюзивные описания персонажей, которые появятся в новой игре, а также узнали дополнительные подробности сюжета. Представленная информация основана на данных кастингов, проводившихся в период с 2023 года по последние месяцы. Как это обычно бывает на ранних этапах разработки, имена персонажей, скорее всего, являются временными (заглушками) и в финальной версии игры могут измениться. Тем не менее, эти описания содержат небольшие спойлеры сюжета, поэтому читайте с осторожностью.

В ее истории появляются двое персонажей, судя по всему, ее родители — «Бригитта» и «Конрад». Бригитта — глубоко сострадательная женщина, работающая акушеркой; ей немного за сорок. Она представляет особый интерес, поскольку, согласно недавним слухам, играет важную роль в сюжете — в частности, в связи с утечками о том, что главная героиня является прямой наследницей рода Аудиторе.

Конрад соответствует образу отца. Это приверженец традиций, религиозный и заботливый семьянин, вынужденный заниматься «грязной работой». Это согласуется с другими описаниями, согласно которым отец героини служит «палачом Нойштадта», что привносит мрачный оттенок в их семейные отношения.

Подробности также проливают свет на второстепенных персонажей. «Бруно» представлен как властный лидер с яркой харизмой и грубоватым чувством юмора, а «Антон» — как проницательный и амбициозный человек, который внешне выглядит респектабельно, но действует в тени. В других утечках упоминается персонаж по имени «Вольфганг», выступающий в роли наставника героини; возможно, кто-то из этой пары — Бруно или Антон — выполняет функции наставника под другим именем.

Завершают список персонажей «Йоханна» — состоятельная, но беспринципная манипуляторша; «Тео» — застенчивый и чуткий юноша, ведущий себя как заботливый младший брат; и «Эрика» — привлекательная, остроумная, но высокомерная девушка, одержимая своим статусом.

Что касается сюжетной линии, разворачивающейся в наши дни, то здесь выделяется персонаж по имени «Анна». Она описывается как целеустремлённая и нетерпеливая карьеристка, работающая на пределе возможностей в условиях жёсткой конкуренции; примечательно, что, в отличие от остальных героев, у неё нет немецких корней. Это позволяет предположить, что именно через Анну нам будет показана часть сюжета, связанная с корпорацией «Абстерго» или хабом «Анимус».

Однако самые интригующие подробности сюжета связаны с пожилой женщиной по имени «Матушка Гертруда». Это 65-летняя бывшая деревенская целительница, пользовавшаяся уважением односельчан, пока по округе не распространилась неизлечимая болезнь. Жители ополчились против неё, обвинив в колдовстве; хотя официально ее так и не осудили, ради выживания она предпочла уединение.

Помимо трагического прошлого, раскрываются и тесные связи Гертруды с семьёй Петры. В своё время Гертруда обучала мать Петры искусству траволечения, прежде чем та оставила ремесло целительницы ради замужества. Теперь же Гертруда укрывает Петру, пытающуюся спастись от враждебной группировки под названием «Орден Агнца» (The Order of the Lamb), которая, вероятно, служит прикрытием для тамплиеров.

В том же описании упоминается город Аугсбург как опасный пункт назначения, куда предстоит отправиться Петре. Любопытно, что это не единственная локация, связанная с проектом: ранее инсайдер Rogue TX сообщал, что в будущем дополнении (в рамках сезонного абонемента) будет представлен Вюрцбург.

Несмотря на столь захватывающие подробности, выхода Hexe придётся ещё подождать, да и разработка проходила не без трудностей. Ранее в апреле сообщалось, что проект столкнулся с проблемами: в ходе внутренней реструктуризации команду покинули около 50 разработчиков.

Впрочем, даже с учётом внезапной потери кадров фанатам пока не стоит паниковать. Известный инсайдер NateTheHate сообщил, что разработка проекта идет по плану, однако его выхода не стоит ожидать раньше второй половины 2027 года.