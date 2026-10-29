Разработка Assassin's Creed Hexe продвигается - новые подробности появятся в 2027 году

Разработка мрачной Assassin’s Creed Codename Hexe продолжается, однако команде предстоит ещё немало работы. Представители Ubisoft признали, что поклонникам пришлось долго ждать новостей, и поблагодарили их за терпение и интерес к проекту.
Разработчики по-прежнему сосредоточены на воплощении уникального замысла игры. Следующим крупным обновлением о Codename Hexe они поделятся в 2027 году.
До тех пор Ubisoft продолжит следить за теориями и обсуждениями сообщества, а также за интересом игроков к проекту. При этом компания поделилась загадочным сообщением, которое фанатам предстоит разгадать.
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совсем ебанулись я релиз в 27 жду
Кот на клавиатуре уснул :)
В 2027 вро