Разработка Assassin's Creed Hexe продвигается - новые подробности появятся в 2027 году

Разработка мрачной Assassin’s Creed Codename Hexe продолжается, однако команде предстоит ещё немало работы. Представители Ubisoft признали, что поклонникам пришлось долго ждать новостей, и поблагодарили их за терпение и интерес к проекту.

Разработчики по-прежнему сосредоточены на воплощении уникального замысла игры. Следующим крупным обновлением о Codename Hexe они поделятся в 2027 году.

До тех пор Ubisoft продолжит следить за теориями и обсуждениями сообщества, а также за интересом игроков к проекту. При этом компания поделилась загадочным сообщением, которое фанатам предстоит разгадать.

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