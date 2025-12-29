ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Средневековье
7.6 194 оценки

Релиз уже в 2026 году? Глава Assassin's Creed: Codename Hexe намекнул на "потрясающий" год

butcher69 butcher69

Креативный директор Assassin's Creed Hexe Дэрби Макдевитт в праздничном обращении сообщил, что 2026 год обещает быть «потрясающим» для фанатов франшизы и принесёт «много хорошего».

Его слова сразу породили два ключевых предположения. Первое — релиз самой Assassin's Creed: Codename Hexe в 2026 году. Макдевитт курирует проект о ведьмах и охоте на них, что делает этот вариант наиболее вероятным.

Второе связано с ожидаемым ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag. Макдевитт выступал сценаристом оригинальной игры, поэтому может быть ключевой фигурой и в ремейке, который, по слухам, получит обновлённую графику и геймплей, возможно, весной 2026 года.

Хотя утечки и получение возрастного рейтинга уже имели место, Ubisoft пока не делала официальных заявлений, оставляя фанатов в ожидании. 2026 год может стать насыщенным для серии, сочетая новые релизы и возвращение культовых проектов.

Комментарии:  7
Egik81

Снова интриги скандалы, но такова убейсофт последних лет.

MNM 777

Лидер 666

если гта не перенесут, 26 год будет одним из лучших - 2 ассассина, гта 6, The Blood of Dawnwalker, Crimson Desert, Marvel's Wolverine, 007: First Light, Gothic 1 Remake + пару топовых инди проектов

TERMINATOR-T800

Второе связано с ожидаемым ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag - и он будет такой

MNM 777
Пользователь ВКонтакте

Это часть про ведьм будет // アルテム トロプツェフ

bohdan2015

Захват аванпостов ведьм:D

