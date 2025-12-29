Релиз уже в 2026 году? Глава Assassin's Creed: Codename Hexe намекнул на "потрясающий" год

Креативный директор Assassin's Creed Hexe Дэрби Макдевитт в праздничном обращении сообщил, что 2026 год обещает быть «потрясающим» для фанатов франшизы и принесёт «много хорошего».

Его слова сразу породили два ключевых предположения. Первое — релиз самой Assassin's Creed: Codename Hexe в 2026 году. Макдевитт курирует проект о ведьмах и охоте на них, что делает этот вариант наиболее вероятным.

Второе связано с ожидаемым ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag. Макдевитт выступал сценаристом оригинальной игры, поэтому может быть ключевой фигурой и в ремейке, который, по слухам, получит обновлённую графику и геймплей, возможно, весной 2026 года.

Хотя утечки и получение возрастного рейтинга уже имели место, Ubisoft пока не делала официальных заявлений, оставляя фанатов в ожидании. 2026 год может стать насыщенным для серии, сочетая новые релизы и возвращение культовых проектов.