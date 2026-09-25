Слух: Грядущая Assassin's Creed Hexe может выйти на Nintendo Switch 2

Портфолио проектов Ubisoft для платформ Nintendo может пополниться масштабной новинкой. На фоне циркулирующих слухов о переносе на японские консоли ремейка Black Flag Resynced, в сети появилась еще более громкая инсайдерская информация. Похоже, следующая флагманская часть серии под кодовым названием Assassin’s Creed Hexe разрабатывается с учетом технических возможностей Nintendo Switch 2.

Поводом для обсуждения стала свежая вакансия 3D-программиста, опубликованная студией Ubisoft Montreal. В обязанности будущего сотрудника входит создание систем рендеринга для проекта Hexe. При этом в графе квалификационных требований к кандидату прямо указан «практический опыт выпуска игр на PlayStation 5, Xbox Series X/S или Nintendo Switch 2».

Подобная формулировка явно указывает на то, что Ubisoft рассматривает следующую версию консоли от Nintendo в качестве одной из целевых платформ. Тем не менее, не исключено, что это просто общее требование опыта работы с различными современными платформами.

На данный момент Assassin’s Creed Hexe является лишь рабочим названием масштабного проекта, сеттингом для которого станет Священная Римская империя времен охоты на ведьм. Ubisoft пока воздерживается от полноценной презентации и не раскрывает официальный список платформ. СМИ и инсайдеры прогнозируют релиз игры не раньше второй половины 2027 года. Появится ли мрачный экшен на портативной консоли Nintendo, станет известно только после официального анонса издателя.