Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Средневековье
7.6 190 оценок

Сценарист Assassin's Creed Syndicate и Rogue вернулся к работе над серией

monk70 monk70

Джеймс Надигер, который принимал участие в создании современных сегментов Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed Syndicate, сообщил в своих социальных сетях о возвращении к франшизе.

Пожалуй, #ACDay — подходящий момент, чтобы сказать вам, что после 10 лет перерыва я возвращаюсь к франшизе. Но это всё, что я могу сказать на данный момент.

Надигер также проработал в Ubisoft Montreal 12 лет (сценаристом Far Cry 5), и последние 10 лет не занимался Assassin's Creed.

16
11
Комментарии:  11
OilStox2

Обе эти части калл,делаем выводы все станет ещё хуже

10
Tralay

Твое мнение кал. Мы сделали выводы.

З.Ы. Учи русский. (калл)

2
HellowRainbow

Синдикат моча, Роуг хотя бы пытался разнообразить серию взглядом со стороны тамплиеров

Дмитрий Ворончихин

Да как буд-то это что-то меняет. АС как был посредственной жвачкой, так ей и останется

7
Ник Добрый

Осилил первые две части! Блек флаг дошел до середины бросил, почему не помню, антураж понравился! Остальные части просто не зашли клоны какие то!

5
mxorganic

А мне блек флег совсем не зашел, зато роуг на ура))

4
selfreaver

И чего? Типа Синдикат был эталонным или что? Буквально порезанная версия Юнити с заунылейшими персонажами, тобишь новость готовит к тому, что серия больше не собирается делать упор на проработанность и как-то заинтриговывать игрока.
А Изгой это буквально затычка для старых консолей того времени, ибо почти синхронно с ним вышел Юнити для нового поколения консолей.

5
Лидер 666

наш слоняра

4
WerGC

не самые плохие части,а для rogue продолжение нужно

4
Lu Meng

Роуг из Ассасинов понравился больше всех.

2
sa1958

Ну и ладушки.