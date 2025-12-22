Сценарист Assassin's Creed Syndicate и Rogue вернулся к работе над серией

Джеймс Надигер, который принимал участие в создании современных сегментов Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed Syndicate, сообщил в своих социальных сетях о возвращении к франшизе.

Пожалуй, #ACDay — подходящий момент, чтобы сказать вам, что после 10 лет перерыва я возвращаюсь к франшизе. Но это всё, что я могу сказать на данный момент.

Надигер также проработал в Ubisoft Montreal 12 лет (сценаристом Far Cry 5), и последние 10 лет не занимался Assassin's Creed.