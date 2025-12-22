Сценарист Assassin's Creed Syndicate и Rogue вернулся к работе над серией

Джеймс Надигер, который принимал участие в создании современных сегментов Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed Syndicate, сообщил в своих социальных сетях о возвращении к франшизе.
Пожалуй, #ACDay — подходящий момент, чтобы сказать вам, что после 10 лет перерыва я возвращаюсь к франшизе. Но это всё, что я могу сказать на данный момент.
Надигер также проработал в Ubisoft Montreal 12 лет (сценаристом Far Cry 5), и последние 10 лет не занимался Assassin's Creed.
Обе эти части калл,делаем выводы все станет ещё хуже
Твое мнение кал. Мы сделали выводы.
З.Ы. Учи русский. (калл)
Синдикат моча, Роуг хотя бы пытался разнообразить серию взглядом со стороны тамплиеров
Да как буд-то это что-то меняет. АС как был посредственной жвачкой, так ей и останется
Осилил первые две части! Блек флаг дошел до середины бросил, почему не помню, антураж понравился! Остальные части просто не зашли клоны какие то!
А мне блек флег совсем не зашел, зато роуг на ура))
И чего? Типа Синдикат был эталонным или что? Буквально порезанная версия Юнити с заунылейшими персонажами, тобишь новость готовит к тому, что серия больше не собирается делать упор на проработанность и как-то заинтриговывать игрока.
А Изгой это буквально затычка для старых консолей того времени, ибо почти синхронно с ним вышел Юнити для нового поколения консолей.
наш слоняра
не самые плохие части,а для rogue продолжение нужно
Роуг из Ассасинов понравился больше всех.
Ну и ладушки.