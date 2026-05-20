Темное Братство и "ведьминский" стиль: Новые подробности Assassin's Creed Codename Hexe

Похоже, Ubisoft всерьез намерена превратить Hexe в самый экспериментальный и мрачный проект франшизы. Инсайдер уже ранее довел до аудитории новые подробности проекта

Но теперь инсайдер раскрыл детали, которые касаются как визуального стиля, так и фундаментального конфликта внутри ордена ассасинов.

Главные тезисы новой утечки:

Раскол в Кредо: Германская Секта. В игре появится особая германская ячейка ассасинов. Её методы описываются как предельно жестокие и морально серые. Эта группа использует тактику, которая напрямую нарушает традиционные три догмата ассасинов. Ожидается серьезный идеологический конфликт между «старыми» правилами и новыми радикальными методами выживания в эпоху охоты на ведьм.

Интеграция с Animus Hub: Система Animus Hub (ранее известная как Infinity) будет играть ключевую роль. Это не станет сюрпризом для тех, кто следит за анонсами, но инсайдер подчеркивает: многие игровые элементы и лорные детали будут иметь прямые «связи» (links) с интерфейсом Анимуса в реальном времени.

Эстетика «Ведьминого леса»: Весь визуальный ряд игры будет выдержан в густой готической атмосфере. Это касается и внешнего вида главной героини Аники (Anika) - её основной наряд вдохновлен оккультной и «ведьминской» тематикой XVI века.

Кастомизация и Скины: Темой всех скинов и косметических предметов станет «темная мистика». Тем не менее, Ubisoft не забудет и про олдскул: классические костюмы легендарных ассасинов прошлых частей также вернутся в Hexe, хотя их вид в условиях мрачной Германии обещает быть весьма специфическим.

Ubisoft явно хочет показать нам «темную» сторону Братства, где грань между ассасином и тем, на кого он охотится, практически стирается.