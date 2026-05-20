Темное Братство и "ведьминский" стиль: Новые подробности Assassin's Creed Codename Hexe

Похоже, Ubisoft всерьез намерена превратить Hexe в самый экспериментальный и мрачный проект франшизы. Инсайдер уже ранее довел до аудитории новые подробности проекта
Но теперь инсайдер раскрыл детали, которые касаются как визуального стиля, так и фундаментального конфликта внутри ордена ассасинов.
Главные тезисы новой утечки:
- Раскол в Кредо: Германская Секта. В игре появится особая германская ячейка ассасинов. Её методы описываются как предельно жестокие и морально серые. Эта группа использует тактику, которая напрямую нарушает традиционные три догмата ассасинов. Ожидается серьезный идеологический конфликт между «старыми» правилами и новыми радикальными методами выживания в эпоху охоты на ведьм.
- Интеграция с Animus Hub: Система Animus Hub (ранее известная как Infinity) будет играть ключевую роль. Это не станет сюрпризом для тех, кто следит за анонсами, но инсайдер подчеркивает: многие игровые элементы и лорные детали будут иметь прямые «связи» (links) с интерфейсом Анимуса в реальном времени.
- Эстетика «Ведьминого леса»: Весь визуальный ряд игры будет выдержан в густой готической атмосфере. Это касается и внешнего вида главной героини Аники (Anika) - её основной наряд вдохновлен оккультной и «ведьминской» тематикой XVI века.
- Кастомизация и Скины: Темой всех скинов и косметических предметов станет «темная мистика». Тем не менее, Ubisoft не забудет и про олдскул: классические костюмы легендарных ассасинов прошлых частей также вернутся в Hexe, хотя их вид в условиях мрачной Германии обещает быть весьма специфическим.
Ubisoft явно хочет показать нам «темную» сторону Братства, где грань между ассасином и тем, на кого он охотится, практически стирается.
Знаете, я уже устал хейтить каждую игру Юбиков. Очень хочется верить, что Hexe станет их новым началом и они реабилитируются, но шансы малы. Если они реально откажутся от огромного пустого мира и сделают камерную, мрачную историю с упором на стелс и магический реализм, будет великолепно. Судя по новым слухам, они хотят вернуться к истокам, но в новой обертке. Надежда умирает последней, мужики, ждем и надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.
Инсайды всë интереснее и интереснее, но вот бы офф инфу:)
Так юбисофт уже показывала эту темную сторону в Изгое
>Кастомизация и Скины: Темой всех скинов и косметических предметов станет «темная мистика».
>хотя их вид в условиях мрачной Германии обещает быть весьма специфическим.
Это всё в первые полгода, потом как обычно: киборги, мультики и прочая дрисня для людей с половиной мозга. В Тенях тож в первые месяцы были костюмы +-вписывающиеся в сеттинг, хоть и светящиеся как ёлка на нг.
А вообще печально, что в сливах кастомизация и скины идут рядом с тематикой и сеттингом игры. Увы, лайвсервис элемент имеет САМОЕ важное значение даже в такой "приземлённой и мрачной" части серии