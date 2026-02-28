Том Хендерсон раскрыл новые детали Assassin's Creed Hexe

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями предстоящей Assassin's Creed Hexe, который разрабатывается студией Ubisoft Montreal.

По информации Хендерсона, разработчики решили кардинально пересмотреть боевую систему. В игру добавят множество акробатических элементов, для реалистичности которых студия наняла профессионального конторсиониста. Именно его движения используют при записи анимации.

Так же Хендерсон немного рассказал про сюжет игры. На определенном этапе главную героиню может начать обучать

Спойлер

Эцио Аудиторе

Легендарный ассассин должен был появиться примерно в середине повествования, чтобы передать знания и традиции братства. Правда, инсайдер не уверен, остался ли этот замысел в финальной версии сценария.

Релиз игры, согласно последним данным, намечен на конец 2027 года.