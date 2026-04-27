Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 223 оценки

Ubisoft сократила около 50 разработчиков Assassin's Creed Codename Hexe

Sergey41k Sergey41k
Разработка Assassin's Creed Codename Hexe переживает изменения: около 50 сотрудников сняли с проекта на фоне реструктуризации внутри Ubisoft. Их перевели во внутренний резерв без закрепления за играми, при этом у специалистов есть до трёх месяцев, чтобы найти новый проект, иначе возможны увольнения. Предполагается, что такие меры связаны с финансовыми трудностями и стремлением жёстче контролировать бюджеты.

Перестановки проходят под руководством новой команды во главе с Жаном Гесдоном. Одним из решений стало исключение механики «кошачьего компаньона».

Вместо этого разработчики делают упор на более реалистичный подход к ведьмовству: героиня будет использовать химию и практические навыки — например, дымовые бомбы, которые выглядят как магия.

Индустрия
PVV DIT
Писец, это магия была ещё при Альтаире, помимо сеттинга, реально новых механик что ли не будет?)

WerGC
одним из решений стало исключение механики «кошачьего компаньона»

это они зря,было бы интересно посмотреть

ps люблю связки ГГ плюс помощник

AndruhaGruz
Rorschach93

что их вечно штормит

Yoshemitsu

Так уже ж китайцы должны делать новых отсасинов.

