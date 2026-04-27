Ubisoft сократила около 50 разработчиков Assassin's Creed Codename Hexe

Разработка Assassin's Creed Codename Hexe переживает изменения: около 50 сотрудников сняли с проекта на фоне реструктуризации внутри Ubisoft. Их перевели во внутренний резерв без закрепления за играми, при этом у специалистов есть до трёх месяцев, чтобы найти новый проект, иначе возможны увольнения. Предполагается, что такие меры связаны с финансовыми трудностями и стремлением жёстче контролировать бюджеты.
Перестановки проходят под руководством новой команды во главе с Жаном Гесдоном. Одним из решений стало исключение механики «кошачьего компаньона».
Вместо этого разработчики делают упор на более реалистичный подход к ведьмовству: героиня будет использовать химию и практические навыки — например, дымовые бомбы, которые выглядят как магия.
