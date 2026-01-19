Ubisoft уточнила роль нового ведущего сценариста Assassin's Creed: Codename Hexe

Ubisoft прояснила роль Кристофера Грилли в разработке Assassin’s Creed: Codename Hexe, и это неожиданно дало фанатам новый повод для спекуляций. Несмотря на то что сценарист недавно объявил о своём возвращении в компанию в качестве ведущего автора проекта, выяснилось, что он не отвечает за основной сюжет игры.

Грилли, ранее работавший над Assassin’s Creed Origins, Valhalla и Mirage, а также Far Cry 5 и New Dawn, сообщил в LinkedIn, что вновь присоединился к Ubisoft как ведущий сценарист Hexe. Это сразу вызвало вопросы у сообщества — игра находится в разработке уже довольно давно, и фанаты пытались понять, какое именно место он занимает в команде.

Ситуацию прояснил нарративный директор Hexe Дарби Макдевитт. Отвечая на вопросы в Discord-сообществе Access the Animus, он отметил, что за основную сюжетную линию отвечает Кристен МакГорри, тогда как Кристофер Грилли «курирует другую команду, работающую над дополнительным контентом». Себя Макдевитт в шутку назвал «злым кукловодом», который следит за общей концепцией и деталями повествования.

Именно эта формулировка заставила часть фанатов предположить, что Грилли может заниматься сюжетным DLC или отдельными побочными историями, а не центральной кампанией. Некоторые считают, что это означает отсутствие изменений в планах релиза основной игры.

На данный момент Assassin’s Creed: Codename Hexe остаётся одной из самых загадочных частей серии. Даже рабочее название, скорее всего, будет изменено ближе к анонсу, как это уже происходило с другими проектами Ubisoft. Тем не менее, учитывая отсутствие других крупных релизов Assassin’s Creed на горизонте, полноценные новости о Hexe могут появиться уже в ближайшее время.