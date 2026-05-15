Утечка первого изображения Assassin's Creed Codename Hexe вызвала волну оптимизма среди фанатов серии

Чтобы вернуть доверие аудитории, Ubisoft выпускает ремейк одной из самых успешных частей франшизы. Интерес к Black Flag Resynced настолько огромен, что проект возглавил списки предзаказов еще за несколько недель до полноценного релиза.

При этом вектор развития основных игр серии кардинально меняется — следующая часть обещает стать самой мрачной в истории бренда. Грядущий проект под кодовым именем Hexe развернется на территории средневековой Германии, и первые детали сеттинга уже заинтриговали сообщество.

Популярный инсайдер xj0nathan опубликовал первое изображение из Assassin’s Creed Hexe. На слитом кадре запечатлена главная героиня по имени Аника Адлер на фоне жуткой немецкой деревни. Кроме того, источник сообщил о возвращении легендарного Эцио Аудиторе — он выступит ментором протагонистки. Знаменитый ассасин не появится в сюжете лично: его роль ограничится записями на дисках памяти. Данный факт ничуть не расстроил геймеров, ведь общая концепция игры, завязанная на теме ведьмовства и оккультизма, выглядит крайне многообещающе.

В сообществе Reddit признаются, что это первое за долгие годы детище Ubisoft, сумевшее вызвать у них искреннее любопытство. Игроки активно хвалят готическую эстетику и гнетущую атмосферу утекшего концепта. Отдельный восторг вызвало возвращение скрытых клинков — фанаты очень просили вернуть это каноничное оружие, поскольку в ремейке Black Flag от него решили отказаться.

Внутри самой студии вокруг Assassin’s Creed Hexe царит небывалый ажиотаж, а разработчики выстраиваются в очередь ради возможности приложить руку к производству. Теперь главное, чтобы авторы оправдали возложенные надежды, учитывая недавний уход из команды ряда важных специалистов.