В Assassin's Creed Mirage нашли возможный тизер Assassin's Creed: Codename Hexe ©

Ютубер SliderV2 поделился на своем канале серией видеороликов, в которых он представляет то, что, по его словам, присутствует в коде Assassin's Creed Mirage. По его мнению, это может быть тизер Assassin’s Creed Codename Hexe.

Как вы можете видеть на видео, файл, найденный в Assassin's Creed Mirage, называется «AC NEO», причем NEO представляет собой раннее кодовое имя проекта, который мы в настоящее время знаем как Assassin's Creed Codename Hexe. На видео также показан вид на пустыню, в центре которой находится какая-то антенна или ретранслятор. Два голоса обсуждают около минуты и позволяют понять, что это два человека, пришедшие из далекого будущего, поскольку XXI век они определяют как «древнюю историю».

Мужской голос утверждает, что впервые увидел «призрак памяти». Затем пара ссылается на Уильяма Майлза, известного персонажа из «настоящей» части саги Assassin's Creed. Наконец, они говорят о «Великом переходе» (Great Shift в оригинале).

Assassin's Creed Codename Hexe — лишь один из многих проектов саги Ubisoft, и на данный момент у нас нет конкретных сведений о ней. В тизер-трейлере был показан окутанный тьмой лес и герб Ассасинов, построенный из палочек, напоминающий своего рода ритуальный талисман.

Создается впечатление, что эта глава посвящена колдовству (hexe — ведьма по-немецки), и тот факт, что в видео, которым поделился SliderV2, говорится о «призраке памяти», наводит на мысль, что на самом деле может быть связь со сверхъестественным. Однако на данный момент это всего лишь предположения.