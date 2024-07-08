В сеть могли просочиться концепт-арты мрачного экшена Assassin's Creed: Codename Hexe

Знаменитая серия стелс-экшенов Assassin's Creed от Ubisoft сейчас не на лучшем счету даже у самых преданных поклонников из-за скандалов вокруг историчности и повестки в Assassin's Creed: Shadows. Игру про феодальную Японию ещё предстоит оценить после релиза, а сейчас благодаря новой утечке можно проанализировать, какой будет следующая часть франшизы. В сети появились иллюстрации и зарисовки, которые, скорее всего, связаны с Assassin's Creed: Codename Hexe и её сеттингом — мрачной средневековой Европы.
Опубликованные концепт-арты не принадлежат ни к одной из вышедших частей Assassin's Creed. Тем не менее, энтузиасты смогли определить их автора — Энчо Эндева, который уже более десяти лет работает в Ubisoft Sofia. Изображения в целом напоминают архитектурный стиль старой Европы, которая как раз и должна стать местом действия Assassin's Creed: Codename Hexe.
Как отметили игроки, обнаруженные иллюстрации могут быть одними из самых первых набросков будущего мира Assassin's Creed: Codename Hexe. Концепты были опубликованы ещё в 2016 году, однако официальный анонс игры состоялся лишь в 2022 году. Учитывая сеттинг экшена, концепт-арты, даже спустя много лет, могли быть повторно использованы основной командой разработчиков для проработки игрового окружения.
Главные герои - жupнaя нerpoбaбa и тайландец-экcтpeмист-тpaнcфopмер. Да, в Европе времен охоты на ведьм. Че не так то // Александр Ковалёв
Главные герои - жирная негробаба и тайландец-экстремист-трансформер. Да, в Европе во времена охоты на ведьм. Че не так-то // Александр Ковалёв
так серия всегда была сюжетно хренью // Владимир Бондарев
Серия и так унылая до невозможности, куда еще мрачность добавлять?