В сеть могли просочиться концепт-арты мрачного экшена Assassin's Creed: Codename Hexe

Знаменитая серия стелс-экшенов Assassin's Creed от Ubisoft сейчас не на лучшем счету даже у самых преданных поклонников из-за скандалов вокруг историчности и повестки в Assassin's Creed: Shadows. Игру про феодальную Японию ещё предстоит оценить после релиза, а сейчас благодаря новой утечке можно проанализировать, какой будет следующая часть франшизы. В сети появились иллюстрации и зарисовки, которые, скорее всего, связаны с Assassin's Creed: Codename Hexe и её сеттингом — мрачной средневековой Европы.

Опубликованные концепт-арты не принадлежат ни к одной из вышедших частей Assassin's Creed. Тем не менее, энтузиасты смогли определить их автора — Энчо Эндева, который уже более десяти лет работает в Ubisoft Sofia. Изображения в целом напоминают архитектурный стиль старой Европы, которая как раз и должна стать местом действия Assassin's Creed: Codename Hexe.

Как отметили игроки, обнаруженные иллюстрации могут быть одними из самых первых набросков будущего мира Assassin's Creed: Codename Hexe. Концепты были опубликованы ещё в 2016 году, однако официальный анонс игры состоялся лишь в 2022 году. Учитывая сеттинг экшена, концепт-арты, даже спустя много лет, могли быть повторно использованы основной командой разработчиков для проработки игрового окружения.