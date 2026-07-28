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Австралийцам запретили азартные игры в GTA Online - Rockstar отключила казино из-за местных законов
Разработчики шутера PIONER показали первые кадры хардкорной версии рейда "Крабовый Остров"
Энтузиаст создал аналог SteamDB для площадки itch.io
У itch.io появился собственный аналог SteamDB - энтузиаст запустил сервис itchDB для аналитики инди-игр
AMD выпустила драйверы Adrenalin Edition 26.7.1 с поддержкой Radeon RX 9050 и Gears of War: E-Day Open Beta
Чтобы никто не трогал его Steam Deck, парень поставил на него шипы и электрошокер
NVIDIA разыгрывает GeForce RTX 5080 в стиле Control: Resonant - видеокарта существует в единственном экземпляре
Стали известны системные требования экшена Beast of Reincarnation от создателей Pokemon
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От Shovel Knight к Mina the Hollower: Шон Веласко о разработке, наследии Game Boy Color и опасности раздувания масштабов
Планы на Build 42, переработка света и миграция орд - интервью с арт-директором Project Zomboid
Интервью с автором Chainstaff: путь от программирования ИИ в Postal 2 до создания уникальных боссов
Обзор HUAWEI Pura90s Pro Max - когда расстояние больше не имеет значения
DragonSword: Awakening переводили через ChatGPT и Claude: ошибки локализации и реакция игроков
Русский трейлер фильма "Рокки - это я"
Русский тизер S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Mistfall Hunter, Halo: Campaign Evolved, The Ranchers и некоторые другие
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Мышь SteelSeries Rival 310
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