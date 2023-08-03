Два часа геймплея мобильной Assassin's Creed Codename Jade ©

Сегодня стартовало закрытое бета-тестирование Assassin's Creed: Codename Jade, бесплатной мобильной игры в Древнем Китае от Level Infinite, которое будет проходить по 11 августа

Анонсированная в сентябре прошлого года, Codename Jade — полноценная игра Assassin’s Creed с открытым миром, действие которой происходит во втором веке до нашей эры в Китае (в хронологическом порядке она находится между Assassin’s Creed Odyssey и Origins) и рассказывает о династии Цинь. Игроки создают своего собственного персонажа - приемного ребенка мастера Вэй Юя - в Codename Jade, в конечном итоге отправляясь на поиски мести после того, как их близкий друг был предан. Но по мере того, как они будут углубляться в свою миссию, они откроют тайны прошлого и мощную силу, которая угрожает уничтожить все, что им дорого.

В сети появилось более двух часов прохождения сюжетной части игры.

Что касается того, когда Assassin's Creed: Codename Jade получит полную версию для iOS и Android, Ubisoft по-прежнему говорит, что ей нечем поделиться «в настоящее время».