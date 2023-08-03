Игроки разгадали скрытое послание в бета-тесте Assassin's Creed: Codename Jade ©

На днях Ubisoft Entertainment запустила очередное закрытое бета-тестирование Assassin's Creed: Codename Jade. К большому удивлению игроков в экшене оказалось не только большое количество разнообразной активности, но и спрятанные секреты. Как оказалось, разработчики оставили послание игрокам прямо на главном экране игры.

Внимательным игрокам потребовалось время и глубокие познания в значениях китайских иероглифов, но им всё же удалось раскрыть оставленное послание в Assassin's Creed: Codename Jade. На титульном экране игры на заднем плане начертано множество китайских иероглифов мелким печатным шрифтом. Главная их особенность заключалась в том, что они были взяты из реальной стелы на горе Ишань в Китае. Надпись состоит из двух частей, первая половина которой ("Эдикт первого императора") была выгравирована в 28-й год правления Цинь Шихуанди (219 г. до н.э.), а вторая ("Эдикт второго императора") - в первый год правления Цинь Эр Ши (209 г. до н.э.).

Первая половина стелы на горе Ишань содержит 144 иероглифа, восхваляющих справедливые войны Цинь Шихуана и блага, принесённые народу единым централизованным феодальным государством; вторая половина содержит 79 иероглифов, записывающих просьбу Ли Си выгравировать императорский эдикт рядом с камнем, который был немедленно воздвигнут Цинь Шихуаном, когда он отправился в инспекционную поездку с Цинь Эр Ши". Все эти символы нашли своё отражение прямо в Assassin's Creed: Codename Jade.

Предполагается, что этим посланием был раскрыт период событий игры — после 200 г. до н.э., а также был дан намёк на взаимодействие главного героя с самим императором. Как будут обстоять дела с сюжетом игры, мы сможем узнать только после релиза. Выход Assassin's Creed: Codename Jade должен состояться в следующем году на мобильных платформах.