Объявлена дата начала закрытого бета-тестирования Assassin's Creed Codename Jade ©

Ubisoft объявила, что закрытая бета-версия Assassin's Creed Codename Jade, анонсированная в июне прошлого года, откроет свои двери 3 августа 2023 года на мобильных устройствах.

Тесты будут доступны для устройств iOS и Android, а для участия в них необходимо зарегистрироваться на официальном сайте игры, доступ к которому можно получить по этому адресу. Поскольку это бета-версия с ограниченным числом участников, регистрация не гарантирует автоматический доступ, и участники, скорее всего, будут выбраны случайным образом.

Тем не менее, это отличная возможность попробовать эту новую итерацию франшизы Assassin's Creed, разработанную специально для мобильных устройств и с формулой бесплатной игры, поэтому, если вы поклонник серии, определенно стоит попытать счастья.

В Assassin's Creed Codename Jade игроки исследуют Китай третьего века до нашей эры, во времена одной из первых объединенных династий в стране. Игроки смогут посетить исторические места, от Великой китайской стены до имперской столицы Сяньян, и испытать свои навыки паркура, карабкаясь по городам и прыгая с крыши на крышу, убивая цели и вступая в бой на клинках.