Открыт прием заявок на ЗБТ, а также обнародован первый геймплей Assassin's Creed: Codename Jade

На выставке Ubisoft Forward не обошлось и без мобильных проектов. Компания Ubisoft представила первый трейлер с игровым процессом Assassin's Creed: Codename Jade. Стоит отметить, что выглядит проект очень даже неплохо. Нам будет доступен геймплей и механики, к которым ранее можно было прикоснуться лишь в играх франшизы для ПК и консолей.
Помимо всего прочего, было объявлено о старте приема заявок на закрытое бета-тестирование Assassin's Creed: Codename Jade. К сожалению, точная дата теста пока не названа, однако уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию на площадках Google Play и App Store.
трейлер в каком то стиле рекламы игр для мобилок, непонятная нарезка и мельтешение под пафосную музыку и в конце полсекунды геймплея
так это итак мобилка
понял, тогда понятно
Ох и японщиной отдает
Для бесплатной игры ниче так