Assassin's Creed: Codename Jade TBA
6.9 40 оценок

Открыт прием заявок на ЗБТ, а также обнародован первый геймплей Assassin's Creed: Codename Jade

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4efy
Новости

На выставке Ubisoft Forward не обошлось и без мобильных проектов. Компания Ubisoft представила первый трейлер с игровым процессом Assassin's Creed: Codename Jade. Стоит отметить, что выглядит проект очень даже неплохо. Нам будет доступен геймплей и механики, к которым ранее можно было прикоснуться лишь в играх франшизы для ПК и консолей.

Помимо всего прочего, было объявлено о старте приема заявок на закрытое бета-тестирование Assassin's Creed: Codename Jade. К сожалению, точная дата теста пока не названа, однако уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию на площадках Google Play и App Store.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Protocol10

трейлер в каком то стиле рекламы игр для мобилок, непонятная нарезка и мельтешение под пафосную музыку и в конце полсекунды геймплея

1
SULIK 712

так это итак мобилка

2
Protocol10 SULIK 712

понял, тогда понятно

0
Merelone

Ох и японщиной отдает

1
ilyush

Для бесплатной игры ниче так

1