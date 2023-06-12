Открыт прием заявок на ЗБТ, а также обнародован первый геймплей Assassin's Creed: Codename Jade ©

На выставке Ubisoft Forward не обошлось и без мобильных проектов. Компания Ubisoft представила первый трейлер с игровым процессом Assassin's Creed: Codename Jade. Стоит отметить, что выглядит проект очень даже неплохо. Нам будет доступен геймплей и механики, к которым ранее можно было прикоснуться лишь в играх франшизы для ПК и консолей.

Помимо всего прочего, было объявлено о старте приема заявок на закрытое бета-тестирование Assassin's Creed: Codename Jade. К сожалению, точная дата теста пока не названа, однако уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию на площадках Google Play и App Store.