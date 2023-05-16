Сюжет, мультиплеер и скрытность: в сеть слили геймплейные подробности новой Assassin's Creed в Древнем Китае

Французская компания Ubisoft в сентябре прошлого года представила дебютный трейлер спин-оффа Assassin's Creed в Древнем Китае. Несмотря на приверженность проекта мобильным платформам, игра выглядела крайне амбициозно и масштабно. К сожалению, пока разработчики не спешат раскрывать подробности игрового процесса Assassin's Creed: Jade, но вместо них это охотно делают инсайдера. Надежный автор утечек поведал главные особенности игры, которая будет включать в себя полноценную сюжетную кампанию и мультиплеер.
Согласно представленной информации, Assassin's Creed: Jade создается внутренней командой Ubisoft в сотрудничестве со студией Level Infinite от Tencent. Игра будет бесплатной с некоторыми внутриигровыми покупками и будет включать полноценную сюжетную линию для одиночного прохождения. Вместе с этим в Assassin's Creed: Jade будут условные "подземелья", которые можно проходить множество раз и в сетевом режиме. Подземелья повышают реиграбельность игры, поскольку лучшее снаряжение можно получить только в подземельях. Исследование будет приносить пользу, предлагая игрокам стимул охотиться за уникальными ресурсами и диковинками.
Assassin's Creed: Jade будет следовать успешной формуле Genshin Impact, предлагая регулярные события и постоянные контентные обновления. Для игры уже запланированы расширения с новыми заданиями, локациями для исследования, подземельями и различной косметикой.
Другие особенности игры из утечки:
- Оружие и снаряжение делятся на редкие - зеленое, синее и золотое.
- В игре представлено несколько типов оружия, включая мечи, сдвоенные мечи, булавы, копья и различные типы луков.
- Оружие может быть улучшено за счет ресурсов до 10-го уровня.
- Бой отличается от основной игровой серии. Это больше похоже на Genshin и другие популярные ММО, где каждое оружие имеет один ультимативный и два активных навыка, помимо основной атаки.
- Скрытность - важный аспект игры, и игрок должен научиться ей, чтобы сделать бои более благоприятными.
- В подземельях есть боссы, которые варьируются от обычных до мифических боссов в зависимости от уровня.
- Разработчики обсуждают вопрос включения в игре боевого пропуска, однако сейчас его нет на тестовых серверах.
Как заявил автор утечки, разработчики хотят провести открытое бета-тестирование Assassin's Creed: Jade уже в этом году. Бету для всех планируют запустить к концу 2023 года, а релиз игры состоится уже в следующем году.
А убисофт все пытается удержаться на плаву в своем стиле, плагиатя другие игры. Но что то оно им не очень помогало последние годы. Необучаемые