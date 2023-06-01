Ubisoft покажет Assassin's Creed: Codename Jade на Ubisoft Forward ©

Предстоящая демонстрация Ubisoft Forward — одно из нескольких крупных событий, запланированных на ближайшие пару недель, и Ubisoft явно позиционирует ее как большое шоу. Недавно компания подтвердила, что будут представлены такие игры, как Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest и другие. Между тем, также появится крупная мобильная игра.

В Twitter Ubisoft недавно подтвердила, что грядущая мобильная игра Assassin’s Creed Codename Jade также выйдет на сцену мероприятия. Анонсированная в прошлом году вместе с рядом других игр Assassin’s Creed, Codename Jade будет происходить в древнем Китае и была описана как полноценная ролевая игра с открытым миром.

Хотя официальных подробностей об игре было мало с момента её обнародования, некоторые подробности, тем не менее, стали доступны благодаря существенным утечкам игрового процесса за последние несколько месяцев, которые показали такие вещи, как паркур и боевую механику, кастомизацию персонажа, скрытность и другое.