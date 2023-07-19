В Assassin's Creed: Codename Jade будет механика подземелий в стиле Genshin Impact ©

Пока Ubisoft только готовится к старту очередной сессии закрытого бета-тестирования Assassin's Creed: Codename Jade, в сети продолжают распространяться интересные утечки об игре. Вслед за новыми скриншотами мобильного экшена, появилось описание его некоторых механик. Судя по всему, проект во многих аспектах открыто вдохновляется успешной Genshin Impact.

Новые особенности Assassin's Creed: Codename Jade были раскрыты инсайдером под ником SargeOP_, который получил информацию от участников прошлых ЗБТ. Согласно его данным, разработка экшена фактически завершена, и все тестирования в основном направлены на поиск идеального баланса. В мобильной игре создано большое количество подсистем, где учитывается снаряжение игрока, оружие, противники и другие особенности. Кроме этого, скрытность в Assassin's Creed: Codename Jade играет важный элемент для прохождения заданий, поэтому разработчикам необходимо больше времени на корректировку.

Что касается игрового процесса, в Assassin's Creed: Codename Jade будет приветствовать кооперативное прохождение с участием сразу четырех игроков. Одним из основных занятий в игре станет условные подземелья — это особые испытания с наградами, которые могут быть очень разными визуально, но структурно похожи друг на друга. По словам инсайдера, механика подземелий очень схожа с Genshin Impact, где на их прохождение ставятся определенные условия, а в награду можно получать разные типы материалов.

Assassin's Creed: Codename Jade будет бесплатной игрой и обещает выйти в 2024 года в Google Play и App Store.