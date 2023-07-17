В сеть утекли новые изображения Assassin's Creed: Codename Jade ©

В этом году разработчики из студии Ubisoft планируют выпустить важную часть Assassin's Creed, которая попытается вернуть популярную франшизу экшенов к своим истокам. Кроме запланированной Assassin's Creed: Mirage, в планах французской компании есть еще один крайне амбициозный проект в серии с подзаголовком Codename Jade. Релиз этого проекта состоится не скоро, однако новая утечка скриншотов позволяет оценить его уже сейчас.

Assassin's Creed: Codename Jade – это мобильный спин-офф Assassin's Creed, который был анонсирован в сентябре 2022 года. Проект до сих пор не имеет даты релиза, однако он регулярно проходит предварительное тестирование. Недавняя утечка изображений игры отражает одну из последних альфа-версий.

Как показывает утечка, в Assassin's Creed: Codename Jade будет сделан акцент на динамичном экшене и большом открытом мире. По данным автора утечки, в игре также доступна возможность скрытного прохождения задания. Игроки могут бесшумно устранять большинство целей или открыто вступать в бой, используя для этого разнообразные способности.

Проект планируется к запуску в 2024 году в Google Play и App Store.