Инсайдер раскрыл новые особенности Assassin's Creed Infinity - портала, где будут собраны все игры серии

Уже несколько лет подряд в сети ходят слухи о некой Assassin's Creed Infinity. Предполагалось, что это будет новый стелс-экшен от Ubisoft, но все больше утечек указывают на то, что это не совсем игра в привычном понимании. Assassin's Creed Infinity представит для игроков уникальную площадку, где в одном лаунчере можно будет найти все игры этой франшизы, включая старые и новые части. Авторитетный инсайдер под ником j0nathan раскрыл новые сведения об этой необычной платформе.

Как отмечает автор утечек, он не до конца уверен в надежности представленной информации. Она была получена не от разработчиков, а через сторонних посредников, которые якобы участвуют в создании Assassin's Creed Infinity. Тем не менее j0nathan уверен в том, что его сведения близки к истине, и он все же решился поделиться ими.

Итак, согласно данным инсайдера, Ubisoft планирует активно монетизировать Assassin's Creed Infinity. По сути, эта платформа станет новым витком среди внутриигровых покупок. Это будет бесплатная платформа, которая через отдельную подписку будет предоставлять доступ к вышедшим играм серии Assassin's Creed.

Также подписка в Assassin's Creed Infinity позволит получать дополнения к новым играм и уникальные бонусные предметы. Ежемесячно для пользователей будет выпускаться эксклюзивные скины или предметы, а также другие бонусы.

Как сообщается, Assassin's Creed Infinity будет запущена уже в этом году вместе с релизом Assassin's Creed Codename Red.