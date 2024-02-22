Инсайдер раскрыл планы Ubisoft по выпуску новых частей Assassin's Creed - студия будет выпускать игры каждый год

Похоже, начиная с этого года, французская компания Ubisoft переходит на регулярный выпуск игр в популярной серии Assassin's Creed. Каждая новая часть или спин-офф во франшизе будут обязательно выходить каждый год. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который раскрыл планы разработчиков вплоть до 2028 года.

В прошлом Ubisoft уже использовала подход с ежегодным релизом Assassin's Creed, однако из-за снижения качества проектов компания решила от него отказаться. Как сообщается, в этот раз разработчики не хотят повторять своих ошибок и обещают сохранить качество игр даже при частых выходах новых игр серии. Для этого на каждый проект будет выделена большая команда разработчиков, а также игры серии будут отличаться масштабностью.

Ubisoft планирует выпускать по одной большой и одной маленькой игре из серии Assassin's Creed ежегодно, начиная с 2024 года. По плану компании, каждые два года будет выходить главная игра франшизы, а в промежутках между ними - игры поменьше. Релизы начнутся с Assasssin's Creed Red в этом году, затем последует мультиплеер Invictus в 2025 году и Hexe в 2026 году. Согласно предположению автора утечки, затем игроки увидят релиз обновленной версии Assassin's Creed 4: Black Flag.

Вот как выглядит расписание Ubisoft на ближайшее несколько лет:

Assasssin's Creed Red - 2024 год

Assasssin's Creed Invictus - 2025 год

Assasssin's Creed Hexe - 2026 год

Ремейк Assasssin's Creed Black Flag - 2027 год

Assasssin's Creed: Новый главный тайтл - 2028 год

Согласно представленной ранее информации, Assasssin's Creed Red станет следующей основной игрой франшизы, действие которой происходит в феодальной Японии. В то же время Assasssin's Creed Hexe станет новой однопользовательской игрой, вдохновленной охотой на ведьм, а Assasssin's Creed Invictus - станет первой полноценной многопользовательской игрой во франшизе.