На грядущей Ubisoft Forward должны представить геймплей Assassins Creed Red

Авторитетное издание подтвердило, что геймплей Assassin's Creed Red будет официально представлен на презентации Ubisoft Forward этим летом. Выход грядущей основной части Assassin's Creed намечен на 2025 финансовый год, который продлится с апреля 2024 по март 2025, так что официальное представление на масштабном летнем мероприятии Ubisoft кажется вполне вероятным.

Ubisoft анонсировала Assassin's Creed: Codename Red на Ubisoft Forward 2022 года, которая перенесет серию в очень востребованные земли феодальной Японии. Компания хранила молчание об этой игре, пока в начале этого года не вышел финансовый отчет за третий квартал 2024 года, в котором упоминалось о планах Ubisoft выпустить Assassin's Creed Red в 2025 финансовом году.

Сегодня портал Insider Gaming сообщил, что демонстрация геймплея Assassin's Creed Red будет представлена на летней презентации Ubisoft Forward, которая запланирована на 10 июня. Вероятно, поклонники могут ожидать кинематографический трейлер, раскрывающий официальное название Assassin's Creed Red, а вместе с ним и предварительное окно релиза.

Инсайдер также утверждает, что создатели контента и СМИ получат возможность поработать с игрой в течение недели Summer Games Fest, эмбарго на демонстрацию которого будет снято 12 июня.

Послужной список Insider Gaming, за которым стоит Том Хендерсон, практически безупречен, что является отличной новостью для тех, кто жаждет новых подробностей о грядущей игре Assassin's Creed.