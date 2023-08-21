Настольная игра по Assassin's Creed может намекать на события в Codename RED ©

Студия Ubisoft совместно с издательской компанией CMON собирается выпустить официальную настольную ролевую игру по серии Assassin's Creed. Игроки смогут погрузиться в историческую эпоху и стать участниками современного противостояния ордена Ассасинов и Тамплиеров. Как оказалось, настолка может намекать на важные сюжетные события для анонсированной полноценной игры Assassin's Creed: Codename RED.

События экшена Assassin's Creed: Codename RED должны развернуться в феодальной Японии во времена кровопролитного периода Сэнгоку. Недавно опубликованная книга с правилами настольной игры по Assassin's Creed уточняет временные рамки для будущей игры. Согласно представленной информации, орден Ассасинов в полную силу развернул свою деятельность в Японии в 1558 году. На этот год приходится несколько важных событий для истории, среди которых примирение одного из самых грозных мятежников Миёси Нагаёси страны с новым сёгуном Асикага Ёситэру.

В настольной игре также упоминается взаимодействие игроков с Одой Нобунагой, что подтверждает инсайды от Тома Хендерсона. В Assassin's Creed: Codename RED игроки возьмут под свой контроль самурая по имени Ясукэ и будут выполнять поручения самого известного японского полководца.

Релиз Assassin's Creed: Codename RED должен состояться уже в следующем году на ПК и консолях нового поколения.