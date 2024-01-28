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Assassin's Creed: Codename RED 2024 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 146 оценок

Первый показ Assassin's Creed: Codename RED может состояться уже совсем скоро

Gruz_
Новости

Релиз Assassin's Creed: Codename RED станет воплощением давней просьбы многих поклонников серии игр от Ubisoft. Ожидается, что игра выйдет в конце этого года и станет главным блокбастером от французского издателя. В подтверждение того, что релиз состоится в 2024 году, сейчас Ubisoft активно работает над записью трейлеров и геймплея для промо-роликов.

Согласно последним данным, полученным от зорких пользователей в X, в профиле Филиппа Беллемаре-Фрейзера в LinkedIn говорится, что запись трейлеров для Assassin's Creed Red началась еще в сентябре 2023 года. Его профиль подтверждает, что он участвовал в подготовке следующих видеороликов:

"Рекламные геймплейные ролики, трейлеры, прохождение, B-Roll и т.д.".

Исходя из того, что Ubisoft ведет маркетинговую подготовку вот уже около пяти месяцев, вполне можно ожидать, что до официального анонса, будь то сюжетный трейлер или видео с геймплеем, осталось гораздо меньше времени, чем ожидалось. Хотя в предыдущем сообщении Ubisoft на LinkedIn уже указывалось, что релиз состоится в 2024 году, данная информация дает еще одно доказательство того, что релиз произойдет в этом году. Как известно, в последнее время Ubisoft стала соблюдать гораздо более короткие маркетинговые циклы.

Это хорошо заметно на примере Persia: The Lost Crown и Assassin's Creed Mirage, когда маркетинговая компания началась всего за несколько месяцев до релиза. То есть фанаты вполне могут ожидать типичного для игр серии Assassin's Creed запуска в четвертом квартале, скорее всего, в октябре или ноябре.

Кроме того, по некоторым данным, Assassin's Creed Red - одна из самых крупных инвестиций Ubisoft. Также ожидается, что Ubisoft пустит в ход свои маркетинговые усилия, выделив значительный бюджет на продвижение и рекламу.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Santa888

Какой смысл в игре про Японию если играем за негра, если так сильно хотят игру про черного могли бы сделать Assassin's Creed Africa.

14
BoT_TaK_BoT

чтобы показать, что в отличии от всей этой серой массы большинства, нетакусик из меньшинств может вершить великие дела. в Assassin's Creed Africa ГГ был бы азиатом

1
barbarian

Ну вроде существовал 'африканский' самурай в 16 веке. Не помню как звали. Но это исключение. Тем более по африке сюжетов полно не хуже, например по эфиопии

0
Madiark barbarian

Этого африканского самурая японцы считали животным

-1
Wing42

Codename DEAD.

2
POBWNK

Видимо, Ubisoft решила повторить прошлогодний успех с Assassin's Creed Mirage. Только успех будет в провале

1
Alkobarin

Если гг окажется негром то провал обеспечен ))

0
kvitos

Да с чего вдруг? В подавляющим большинстве развитых стран мира всем совершенно плевать на цвет кожи и ориентацию. Это у нас в бывших странах совка еще остались предрассудки об этом, и то, не во всех. Российский рынок для Убисофта конечно приносит доход, но совершенно точно не решающий.

0
sapov kvitos

Так весь мир против этих лгбтквппвф+

-1
kakuwonok sapov

А это то здесь при чем , если речь про цвет кожи ?

0
sapov kakuwonok

Так цвет кожи уже давно входит в это движение.

0
Zlobin_Evgeny

поглядим, может что-то стоящие

0
Kesha777888

Грядет кринж))

0
Mihanbo

галимый конвеер,прошел только первую и одиссею-так как нравится античная греция,остальное галимый шлак,как будто постоянно берут одну игру и меняют только персов и немного локации,сюжет тот же а еще этот наркоманский анимус)))

0