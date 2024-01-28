Первый показ Assassin's Creed: Codename RED может состояться уже совсем скоро

Релиз Assassin's Creed: Codename RED станет воплощением давней просьбы многих поклонников серии игр от Ubisoft. Ожидается, что игра выйдет в конце этого года и станет главным блокбастером от французского издателя. В подтверждение того, что релиз состоится в 2024 году, сейчас Ubisoft активно работает над записью трейлеров и геймплея для промо-роликов.

Согласно последним данным, полученным от зорких пользователей в X, в профиле Филиппа Беллемаре-Фрейзера в LinkedIn говорится, что запись трейлеров для Assassin's Creed Red началась еще в сентябре 2023 года. Его профиль подтверждает, что он участвовал в подготовке следующих видеороликов:

"Рекламные геймплейные ролики, трейлеры, прохождение, B-Roll и т.д.".

Исходя из того, что Ubisoft ведет маркетинговую подготовку вот уже около пяти месяцев, вполне можно ожидать, что до официального анонса, будь то сюжетный трейлер или видео с геймплеем, осталось гораздо меньше времени, чем ожидалось. Хотя в предыдущем сообщении Ubisoft на LinkedIn уже указывалось, что релиз состоится в 2024 году, данная информация дает еще одно доказательство того, что релиз произойдет в этом году. Как известно, в последнее время Ubisoft стала соблюдать гораздо более короткие маркетинговые циклы.

Это хорошо заметно на примере Persia: The Lost Crown и Assassin's Creed Mirage, когда маркетинговая компания началась всего за несколько месяцев до релиза. То есть фанаты вполне могут ожидать типичного для игр серии Assassin's Creed запуска в четвертом квартале, скорее всего, в октябре или ноябре.

Кроме того, по некоторым данным, Assassin's Creed Red - одна из самых крупных инвестиций Ubisoft. Также ожидается, что Ubisoft пустит в ход свои маркетинговые усилия, выделив значительный бюджет на продвижение и рекламу.