Первый показ Assassin's Creed: Codename RED может состояться уже совсем скоро

Релиз Assassin's Creed: Codename RED станет воплощением давней просьбы многих поклонников серии игр от Ubisoft. Ожидается, что игра выйдет в конце этого года и станет главным блокбастером от французского издателя. В подтверждение того, что релиз состоится в 2024 году, сейчас Ubisoft активно работает над записью трейлеров и геймплея для промо-роликов.
Согласно последним данным, полученным от зорких пользователей в X, в профиле Филиппа Беллемаре-Фрейзера в LinkedIn говорится, что запись трейлеров для Assassin's Creed Red началась еще в сентябре 2023 года. Его профиль подтверждает, что он участвовал в подготовке следующих видеороликов:
"Рекламные геймплейные ролики, трейлеры, прохождение, B-Roll и т.д.".
Исходя из того, что Ubisoft ведет маркетинговую подготовку вот уже около пяти месяцев, вполне можно ожидать, что до официального анонса, будь то сюжетный трейлер или видео с геймплеем, осталось гораздо меньше времени, чем ожидалось. Хотя в предыдущем сообщении Ubisoft на LinkedIn уже указывалось, что релиз состоится в 2024 году, данная информация дает еще одно доказательство того, что релиз произойдет в этом году. Как известно, в последнее время Ubisoft стала соблюдать гораздо более короткие маркетинговые циклы.
Это хорошо заметно на примере Persia: The Lost Crown и Assassin's Creed Mirage, когда маркетинговая компания началась всего за несколько месяцев до релиза. То есть фанаты вполне могут ожидать типичного для игр серии Assassin's Creed запуска в четвертом квартале, скорее всего, в октябре или ноябре.
Кроме того, по некоторым данным, Assassin's Creed Red - одна из самых крупных инвестиций Ubisoft. Также ожидается, что Ubisoft пустит в ход свои маркетинговые усилия, выделив значительный бюджет на продвижение и рекламу.
Какой смысл в игре про Японию если играем за негра, если так сильно хотят игру про черного могли бы сделать Assassin's Creed Africa.
чтобы показать, что в отличии от всей этой серой массы большинства, нетакусик из меньшинств может вершить великие дела. в Assassin's Creed Africa ГГ был бы азиатом
Ну вроде существовал 'африканский' самурай в 16 веке. Не помню как звали. Но это исключение. Тем более по африке сюжетов полно не хуже, например по эфиопии
Этого африканского самурая японцы считали животным
Codename DEAD.
Видимо, Ubisoft решила повторить прошлогодний успех с Assassin's Creed Mirage. Только успех будет в провале
Если гг окажется негром то провал обеспечен ))
Да с чего вдруг? В подавляющим большинстве развитых стран мира всем совершенно плевать на цвет кожи и ориентацию. Это у нас в бывших странах совка еще остались предрассудки об этом, и то, не во всех. Российский рынок для Убисофта конечно приносит доход, но совершенно точно не решающий.
Так весь мир против этих лгбтквппвф+
А это то здесь при чем , если речь про цвет кожи ?
Так цвет кожи уже давно входит в это движение.
поглядим, может что-то стоящие
Грядет кринж))
галимый конвеер,прошел только первую и одиссею-так как нравится античная греция,остальное галимый шлак,как будто постоянно берут одну игру и меняют только персов и немного локации,сюжет тот же а еще этот наркоманский анимус)))