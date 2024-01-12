По слухам, Assassin's Creed Red и Hexe - это две самые крупные инвестиции Ubisoft в истории компании

Assassin's Creed - одна из самых известных франшиз в игровой индустрии. Охватывая 13 основных игр, она продалась тиражом более 200 миллионов копий, а недавно, в игре Mirage, она вернулась к истокам франшизы.

Для создания новой части, достойной столь обширной серии, Ubisoft, как сообщается, запланировала крупные инвестиции. По словам JorRaptor, Assassin's Creed Red и Hexe готовятся к масштабным событиям, поскольку это самые большие инвестиции Ubisoft на сегодняшний день.

Assassin's Creed Red и Assassin's Creed Hexe - это две "самые большие инвестиции", которые Ubisoft когда-либо делала в однопользовательские игры компании.

Поскольку японский сеттинг так давно напрашивался, разработчики, похоже, относятся к нему с большим вниманием и уважением.

Недавно такие игры, как Ghost of Tsushima, установили высокую планку для игр, основанных в Японии, повысив ожидания. Хотя Ubisoft поздно решилась на выход в Японию, это решение может привести к созданию лучшей игры.

Серию также критикуют за то, что в последнее время она стала немного безопасной и шаблонной, так что студия может рассчитывать на серьезную эволюцию в следующих двух играх, и в этом случае более крупные инвестиции имеют смысл.

Действие Assassin's Creed Red будет происходить в феодальной Японии с двумя главными героями: мужчиной-самураем и женщиной-шиноби. Ubisoft считает, что игра станет крупнейшим блокбастером 2024 года, что еще больше повышает ожидания.

Однако Hexe может стать той игрой, которая возьмет индустрию штурмом. О ней мало что известно, но она заявлена как самая мрачная игра в истории Assassin's Creed, действие которой разворачивается в эпоху охоты на ведьм в Европе XVI века. Эта игра должна последовать за Codename Red через два года в качестве следующего крупного проекта