По слухам, Assassin's Creed Red и Hexe - это две самые крупные инвестиции Ubisoft в истории компании

Assassin's Creed - одна из самых известных франшиз в игровой индустрии. Охватывая 13 основных игр, она продалась тиражом более 200 миллионов копий, а недавно, в игре Mirage, она вернулась к истокам франшизы.
Для создания новой части, достойной столь обширной серии, Ubisoft, как сообщается, запланировала крупные инвестиции. По словам JorRaptor, Assassin's Creed Red и Hexe готовятся к масштабным событиям, поскольку это самые большие инвестиции Ubisoft на сегодняшний день.
Assassin's Creed Red и Assassin's Creed Hexe - это две "самые большие инвестиции", которые Ubisoft когда-либо делала в однопользовательские игры компании.
Поскольку японский сеттинг так давно напрашивался, разработчики, похоже, относятся к нему с большим вниманием и уважением.
Недавно такие игры, как Ghost of Tsushima, установили высокую планку для игр, основанных в Японии, повысив ожидания. Хотя Ubisoft поздно решилась на выход в Японию, это решение может привести к созданию лучшей игры.
Серию также критикуют за то, что в последнее время она стала немного безопасной и шаблонной, так что студия может рассчитывать на серьезную эволюцию в следующих двух играх, и в этом случае более крупные инвестиции имеют смысл.
Действие Assassin's Creed Red будет происходить в феодальной Японии с двумя главными героями: мужчиной-самураем и женщиной-шиноби. Ubisoft считает, что игра станет крупнейшим блокбастером 2024 года, что еще больше повышает ожидания.
Однако Hexe может стать той игрой, которая возьмет индустрию штурмом. О ней мало что известно, но она заявлена как самая мрачная игра в истории Assassin's Creed, действие которой разворачивается в эпоху охоты на ведьм в Европе XVI века. Эта игра должна последовать за Codename Red через два года в качестве следующего крупного проекта
Это всё очень круто (ещё с первой игры в 2007ом жду часть про похождения ассассинов в Японии), но есть три очень важных - по крайней мере лично для меня - вопроса:
1. Будет ли игра в стиле первых игр и Mirage или это будет аля Origins/Odyssey/Valhalla или что-то между (хотя я слабо представляю, как может выглядеть третий вариант)?
2. Будут ли оба героя участвовать в сюжете (и, соответственно, будем ли мы свободно между ними переключаться/играть часть за одного, потом часть за другого и т.д.) или это будет вторая Одиссея, когда дадут выбрать пол, а второй герой станет либо напарником, либо врагом по сюжету? А потом, уже в следующей части, внезапно вдруг выяснится, что "канон" - это кто-то определённый?
3. Будет ли героиня-шиноби привлекательная, причём не столько внешне, сколько внутренне? Или мы получим очередную накаченную гориллу с квадратной челюстью и похабными шуточками аля Кассандра, что в японском сеттинге будет выглядеть ну совсем уж стыдно?
А так, в целом, с одной стороны ожидания очень высоки. Всё таки что-что, а Юбики умеют копаться в архивах и передавать быт/архитектуру того времени. В то же время, сомневаюсь, что у них получится игра даже на уровне Ghost of Tsushima, не говоря уже про что-то лучшее, ибо что бы они там не говорили про "перезагрузку" и "возвращение к корням", так просто взять и совершить прорыв - особенно по отношению к самим себе - такая большая и регидная корпорация вряд ли сможет, по крайней мере мгновенно. Но если будет хотя бы "хорошо" (хотя бы лучше чем та же Вальгалла), то лично я уже буду минимум рад и тогда точно куплю игру. Но, опять же, нужно ждать хотя бы первого трейлера, чтобы пытаться делать хоть какие-то выводы.
Это их последний шанс на выживание, верим в лучшее!
надеюсь не в пустую.
Ну надеюсь, что хуже прошлой части уже не будет. Со всякими ярлихами и ярлками.
Хехе ))