По слухам, Assassin's Creed Red выйдет в ноябре 2024 года, а первый геймплейный трейлер покажут в июле

BunnyTheVillain, партнер Ubisoft и создатель контента, сообщил, что у него есть некоторая внутренняя информация о следующей основной игре Assassin’s Creed под названием Assassin’s Creed Red.

По слухам, Ubisoft официально представит эту игру в мае 2024 года. Затем, в июле, французская компания представит первый трейлер игрового процесса на своем мероприятии Ubisoft Forward. И наконец, игра, скорее всего, выйдет в ноябре 2024 года.

Все это соответствует общей маркетинговой практике Ubisoft. Если Assassin's Creed Red выйдет в этом году, то эти даты будут звучать правдоподобно. Для сравнения: компания анонсировала Assassin’s Creed Mirage в мае прошлого года. Затем, в июне, она поделилась первым трейлером игрового процесса. И наконец, игра вышла в октябре 2023 года.

В целом, эта информация кажется вполне достоверной. Тем не менее, как и в случае со всеми слухами, мы настоятельно рекомендуем относиться к ней с недоверием.

Насколько нам известно, Assassin’s Creed Project Red перенесет серию в феодальную Японию. Скорее всего, игра выйдет только на платформах текущего поколения. У неё также будет более высокий бюджет, чем у Assassin’s Creed Mirage.