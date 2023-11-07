По сообщению известного инсайдера, в Assassin's Creed Red появится первый реально существовавший ассасин

Известному инсайдеру Тому Хендерсону стало известно, что Assassin’s Creed Red будет основана на реальном африканском самурае по имени Ясукэ. Хотя история Ясукэ изложена в основном в художественной литературе, исторически он был реальным существовавшим человеком, что делает его первым главным героем Assassin’s Creed, подходящим под это описание.

Теории о том, что Ясукэ появится в Assassin’s Creed Red, впервые появились в начале этого года, которые подтвердили, что в игре будет два игровых персонажа. В беседе с источниками Хендерсону стало известно, что мужским персонажем, безусловно, является Ясуке, но его история была переписана, чтобы соответствовать сюжету и направлению игры.

Ранее в этом году пользователь Twitter j0nathan раскрыл некоторые подробности о главной героине по имени Наоэ, которая жаждет мести после смерти своего отца. Хендерсон может подтвердить эту информацию: полное имя Наоэ в настоящее время называется Наоэ Фудзибаяси — дочь легендарного реального Фудзибаяси Нагато, который считается одним из трех величайших Ига-дзёнинов.

В октябре 2023 года первое изображение Наоэ просочилось в сеть через профиль старшего сценариста Пьера Будро в LinkedIn. Как и в случае с Наоэ, история Ясукэ начинается с трагедии, и в отличие от его реальной истории, его игровая история была переписана.

В Assassin’s Creed Red Ясукэ был рабом, путешествующим на невольничьем корабле, когда на него напали и все были убиты, включая его возлюбленную, но он выжил. Затем Ясукэ был спасен и доставлен в Японию, где он познал путь самурая под руководством Нобунаги. Известно, что в начале игры Наоэ и Ясукэ — заклятые враги, но позже становятся союзниками в своем стремлении к объединению Японии.

Assassin’s Creed Red появятся и другие исторические персонажи: Фудзибаяси Нагато (отец Наоэ), Ода Нобунага, Акэти Мицухидэ, Хаттори Ханзо (возвращающийся персонаж), Тоётоми Хидэёси, Кодай-ин (жена Хидэёси), Оичи, Асикага Ёсиаки, Акэти Кагемицу и другие.

В настоящее время неясно, будет ли Ubisoft называть Ясукэ его настоящим именем или нет в финальной версии.