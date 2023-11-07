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Assassin's Creed: Codename RED 2024 г.
6.9 116 оценок

По сообщению известного инсайдера, в Assassin's Creed Red появится первый реально существовавший ассасин

monk70
Новости

Известному инсайдеру Тому Хендерсону стало известно, что Assassin’s Creed Red будет основана на реальном африканском самурае по имени Ясукэ. Хотя история Ясукэ изложена в основном в художественной литературе, исторически он был реальным существовавшим человеком, что делает его первым главным героем Assassin’s Creed, подходящим под это описание.

Теории о том, что Ясукэ появится в Assassin’s Creed Red, впервые появились в начале этого года, которые подтвердили, что в игре будет два игровых персонажа. В беседе с источниками Хендерсону стало известно, что мужским персонажем, безусловно, является Ясуке, но его история была переписана, чтобы соответствовать сюжету и направлению игры.

Ранее в этом году пользователь Twitter j0nathan раскрыл некоторые подробности о главной героине по имени Наоэ, которая жаждет мести после смерти своего отца. Хендерсон может подтвердить эту информацию: полное имя Наоэ в настоящее время называется Наоэ Фудзибаяси — дочь легендарного реального Фудзибаяси Нагато, который считается одним из трех величайших Ига-дзёнинов.

В октябре 2023 года первое изображение Наоэ просочилось в сеть через профиль старшего сценариста Пьера Будро в LinkedIn. Как и в случае с Наоэ, история Ясукэ начинается с трагедии, и в отличие от его реальной истории, его игровая история была переписана.

В Assassin’s Creed Red Ясукэ был рабом, путешествующим на невольничьем корабле, когда на него напали и все были убиты, включая его возлюбленную, но он выжил. Затем Ясукэ был спасен и доставлен в Японию, где он познал путь самурая под руководством Нобунаги. Известно, что в начале игры Наоэ и Ясукэ — заклятые враги, но позже становятся союзниками в своем стремлении к объединению Японии.

Assassin’s Creed Red появятся и другие исторические персонажи: Фудзибаяси Нагато (отец Наоэ), Ода Нобунага, Акэти Мицухидэ, Хаттори Ханзо (возвращающийся персонаж), Тоётоми Хидэёси, Кодай-ин (жена Хидэёси), Оичи, Асикага Ёсиаки, Акэти Кагемицу и другие.

В настоящее время неясно, будет ли Ubisoft называть Ясукэ его настоящим именем или нет в финальной версии.

-15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
gliga142

почему тогда ред , а не блэк ?)

14
hatenemy

Это ж древний прикол. Был какой то поп, который поехал в Японию с черным рабом. Этого раба заставили выучить японский, чтобы он стал для попа переводчиком. По приезду у них была встреча с местным военачальником, который прифигел от негритенка говорящего на японском и забрал его к себе. Сделал его оруженосцем, дал ему обрубок катаны и таскал с собой ради хохмы. Через год их там всех отпинали, а негритенка взяли в плен. Сначала его хотели грохнуть, но потом порешали, что черный раб это животное, поэтому убивать его не за что. И отправили тусить в церковь, которую построил тот поп. Вот и вся история. Супер воин ептыть.

7
Whiskey_40Vol

О хоспаде... ипонский-нехр-отсосин....чоб еще придумать, наверняка гей или транс.

3
KANSERVATOR

надеюсь будут голубые глаза у него, ну и дреды белые. А и ещё рост 150-160

1
Whiskey_40Vol KANSERVATOR

и вес под 200 кг, бодипозитив наше все, не забываем об этом.

4
qweqwqwewqeewqqweqwedsads KANSERVATOR

И металлолом в носу.

1
Дворф

Ода нобунага?

Сакамото Рёма?

Хиджиката Тосидзо?

Минамото Ёсицунэ?

НЕТ! Это будет именно чёрный Б**** чел! Вы думаете тут всё дело в толлерике? А вот и нет в лени. Ведь им надо кучу всего читать что бы на этом построить сюжет задействовав исторические личности. А тут? всё просто чёрный чел который будет унижен и подниматься и тд и тп. В Японии эту часть точно засрут. Даже плакать уже за упокой серии уже не хочется...

3
Орк Страхов

Какое отношение самурай может иметь к ассассинам в реальном историческом контексте?

1
Mikharein

Имеется в виду, что в серии Assassin's Creed никогда не было реальных исторических личностей в качестве главных героев. Альтаир, Эцио, Коннор, Эдвард и остальные — вымышленные персонажи.

2
KANSERVATOR Mikharein

Эций Дафидоро Доратенций реален

0
Janekste

Самое прямое.

0
Никому ничего

Вот я почему то ни разу не удивлен тем, что оказывается ассасины произошли от черных. Но думаю, даже это не весь инсайд. По теории современности, этот супервоин, который в ночи может даже не маскироваться, просто обязан оказаться трансгендером, ставшим на тропу войны с не демократичным, закомплексованным и архаичным древним обществом.

1
KANSERVATOR

все мы с Африки родом, не забывай

0
Никому ничего KANSERVATOR

Но не настолько, чтобы быть чёрными.

2
saiditsme

Это уже анекдот...

0