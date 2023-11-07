По сообщению известного инсайдера, в Assassin's Creed Red появится первый реально существовавший ассасин

Известному инсайдеру Тому Хендерсону стало известно, что Assassin’s Creed Red будет основана на реальном африканском самурае по имени Ясукэ. Хотя история Ясукэ изложена в основном в художественной литературе, исторически он был реальным существовавшим человеком, что делает его первым главным героем Assassin’s Creed, подходящим под это описание.
Теории о том, что Ясукэ появится в Assassin’s Creed Red, впервые появились в начале этого года, которые подтвердили, что в игре будет два игровых персонажа. В беседе с источниками Хендерсону стало известно, что мужским персонажем, безусловно, является Ясуке, но его история была переписана, чтобы соответствовать сюжету и направлению игры.
Ранее в этом году пользователь Twitter j0nathan раскрыл некоторые подробности о главной героине по имени Наоэ, которая жаждет мести после смерти своего отца. Хендерсон может подтвердить эту информацию: полное имя Наоэ в настоящее время называется Наоэ Фудзибаяси — дочь легендарного реального Фудзибаяси Нагато, который считается одним из трех величайших Ига-дзёнинов.
В октябре 2023 года первое изображение Наоэ просочилось в сеть через профиль старшего сценариста Пьера Будро в LinkedIn. Как и в случае с Наоэ, история Ясукэ начинается с трагедии, и в отличие от его реальной истории, его игровая история была переписана.
В Assassin’s Creed Red Ясукэ был рабом, путешествующим на невольничьем корабле, когда на него напали и все были убиты, включая его возлюбленную, но он выжил. Затем Ясукэ был спасен и доставлен в Японию, где он познал путь самурая под руководством Нобунаги. Известно, что в начале игры Наоэ и Ясукэ — заклятые враги, но позже становятся союзниками в своем стремлении к объединению Японии.
Assassin’s Creed Red появятся и другие исторические персонажи: Фудзибаяси Нагато (отец Наоэ), Ода Нобунага, Акэти Мицухидэ, Хаттори Ханзо (возвращающийся персонаж), Тоётоми Хидэёси, Кодай-ин (жена Хидэёси), Оичи, Асикага Ёсиаки, Акэти Кагемицу и другие.
В настоящее время неясно, будет ли Ubisoft называть Ясукэ его настоящим именем или нет в финальной версии.
почему тогда ред , а не блэк ?)
Это ж древний прикол. Был какой то поп, который поехал в Японию с черным рабом. Этого раба заставили выучить японский, чтобы он стал для попа переводчиком. По приезду у них была встреча с местным военачальником, который прифигел от негритенка говорящего на японском и забрал его к себе. Сделал его оруженосцем, дал ему обрубок катаны и таскал с собой ради хохмы. Через год их там всех отпинали, а негритенка взяли в плен. Сначала его хотели грохнуть, но потом порешали, что черный раб это животное, поэтому убивать его не за что. И отправили тусить в церковь, которую построил тот поп. Вот и вся история. Супер воин ептыть.
О хоспаде... ипонский-нехр-отсосин....чоб еще придумать, наверняка гей или транс.
надеюсь будут голубые глаза у него, ну и дреды белые. А и ещё рост 150-160
и вес под 200 кг, бодипозитив наше все, не забываем об этом.
И металлолом в носу.
Ода нобунага?
Сакамото Рёма?
Хиджиката Тосидзо?
Минамото Ёсицунэ?
НЕТ! Это будет именно чёрный Б**** чел! Вы думаете тут всё дело в толлерике? А вот и нет в лени. Ведь им надо кучу всего читать что бы на этом построить сюжет задействовав исторические личности. А тут? всё просто чёрный чел который будет унижен и подниматься и тд и тп. В Японии эту часть точно засрут. Даже плакать уже за упокой серии уже не хочется...
Какое отношение самурай может иметь к ассассинам в реальном историческом контексте?
Имеется в виду, что в серии Assassin's Creed никогда не было реальных исторических личностей в качестве главных героев. Альтаир, Эцио, Коннор, Эдвард и остальные — вымышленные персонажи.
Эций Дафидоро Доратенций реален
Самое прямое.
Вот я почему то ни разу не удивлен тем, что оказывается ассасины произошли от черных. Но думаю, даже это не весь инсайд. По теории современности, этот супервоин, который в ночи может даже не маскироваться, просто обязан оказаться трансгендером, ставшим на тропу войны с не демократичным, закомплексованным и архаичным древним обществом.
все мы с Африки родом, не забывай
Но не настолько, чтобы быть чёрными.
Это уже анекдот...