Появились новые подробности о двух главных героях Assassin's Creed: Codename RED ©

Ubisoft ставит большие ставки на франшизу Assassin's Creed: в настоящее время в производстве находится сразу несколько игр. Следующим крупным релизом франшизы станет Assassin's Creed: Codename RED - игра, которая впервые перенесет игроков в Японию.

Несколько месяцев назад инсайдер и журналист Том Хендерсон (Tom Henderson) привел предполагаемую информацию об игре, утверждая, что в ней будет два главных героя - женщина-самурай и мужчина-шиноби. Однако, судя по всему, эта информация оказалась неверной.

Сегодня Хендерсон обновил свою информацию, заявив, что в ней была допущена ошибка. На самом деле, по сюжету, в Assassin's Creed Red произошла смена полов персонажей: самурай - мужчина, а шиноби - женщина. По словам журналиста, самураем будет африканский беженец, возможно, сам Ясукэ или, по крайней мере, кто-то, вдохновленный им. Ясукэ был знаменитым чернокожим самураем, служившим Оде Нобунаге в период Сэнгоку.

Также инсайдер заявил, что в Assassin's Creed Red большое внимание будет уделено стелсу: студия стремится сделать игру более похожей на такие игры, как Splinter Cell и Hitman. Assassin's Creed Red пока не имеет даты выхода, но в недавнем сообщении Ubisoft говорится, что игра станет крупнейшим блокбастером 2024 года, а значит, мы увидим ее в следующем году.

Тем временем следующей игрой франшизы станет Assassin's Creed Mirage, которая появится 12 октября на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК.