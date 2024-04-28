Представитель Ubisoft, похоже, подтвердил релиз Assassin's Creed Red в 2024 году

Assassin's Creed Red - грандиозный релиз для Ubisoft. После того, как компания более десяти лет откладывала выход игры в сеттинге Японии и неоднократно отказывала игрокам в удовольствии побывать в этом регионе, издательство наконец-то собирается осуществить задуманное.

Обновленный движок, триумфальное возвращение ролевой механики и множество играбельных персонажей — утечки уже вызвали немалый ажиотаж вокруг этого проекта. Кроме того, представитель Ubisoft, похоже, подтвердила запуск игры в 2024 году.

Как было замечено в Twitter, генеральный директор Ubisoft в Японии и Корее не так давно написал в LinkedIn, что отмечает 30-летие Ubisoft Japan.

Размышляя о трех десятилетиях работы, он вспомнил все невероятные моменты этого юбилея. Среди них косплей-фотоальбом для Rainbow Six Siege и появление на страницах крупнейшего журнала Famitsu.

Помимо этого он подтвердил, что у Ubisoft есть еще много интересного на 2024 год, включая Assassin's Creed Red.

Лучшего года и быть не может: юбилей и Assassin's Creed Red на подходе.

Заявление генерального директора говорит само за себя и более или менее подтверждает, что Assassin's Creed Red станет частью этого невероятного года.

Дополнительным доказательством запуска в 2024 году служат аналогичные сообщения, сделанные другими сотрудниками Ubisoft еще в 2023 году. Более того, один из создателей контента указал на ноябрьский релиз в этом году.

Между Star Wars Outlaws, The Rogue Prince of Persia и японской частью Assassin's Creed разработчикам, похоже, есть что предложить в 2024 году.

После плохого приема Skull and Bones многое зависит от успеха этих проектов.