Представитель Ubisoft, похоже, подтвердил релиз Assassin's Creed Red в 2024 году

Assassin's Creed Red - грандиозный релиз для Ubisoft. После того, как компания более десяти лет откладывала выход игры в сеттинге Японии и неоднократно отказывала игрокам в удовольствии побывать в этом регионе, издательство наконец-то собирается осуществить задуманное.
Обновленный движок, триумфальное возвращение ролевой механики и множество играбельных персонажей — утечки уже вызвали немалый ажиотаж вокруг этого проекта. Кроме того, представитель Ubisoft, похоже, подтвердила запуск игры в 2024 году.
Как было замечено в Twitter, генеральный директор Ubisoft в Японии и Корее не так давно написал в LinkedIn, что отмечает 30-летие Ubisoft Japan.
Размышляя о трех десятилетиях работы, он вспомнил все невероятные моменты этого юбилея. Среди них косплей-фотоальбом для Rainbow Six Siege и появление на страницах крупнейшего журнала Famitsu.
Помимо этого он подтвердил, что у Ubisoft есть еще много интересного на 2024 год, включая Assassin's Creed Red.
Лучшего года и быть не может: юбилей и Assassin's Creed Red на подходе.
Заявление генерального директора говорит само за себя и более или менее подтверждает, что Assassin's Creed Red станет частью этого невероятного года.
Дополнительным доказательством запуска в 2024 году служат аналогичные сообщения, сделанные другими сотрудниками Ubisoft еще в 2023 году. Более того, один из создателей контента указал на ноябрьский релиз в этом году.
Между Star Wars Outlaws, The Rogue Prince of Persia и японской частью Assassin's Creed разработчикам, похоже, есть что предложить в 2024 году.
После плохого приема Skull and Bones многое зависит от успеха этих проектов.
Последняя задача юбиков - выпустить ЗВ. Если и они окажутся калам, то после можно будет желать, чтобы каждая их игра была провальной, чтоб они уже окончательно закрылись. Хуже никому не станет, зато бывшие сотрудики уйдут в более нормальные компании.
То что тебе их игры не заходят, не значит что они провальные. У них прибыль жепой жуй, но мальчик с тагила им смерть пророчит. Классика
Они живут за счёт 2-3 франшиз. Учитывая как сильно у них упало качество за последние лет 6-7, то им сейчас явно не очень хорошо с точки зрения перспектив. Куча отмен и переносов очень показательны.
То, что такая огромная компания как Юби и живёт за счёт 2-3 франшиз и говорит о том, что у них прибыли вагоны с каждой игры из этих франшиз, и именно за счёт этого они позволяют себе делать хрень вроде Skull and Bones и оставаться на плаву.
Всякий новый Ассасин собирает огромную кассу, и каждый раз после этого я тут читаю что теперь Юби точно можно закрывать/лучше не будет, наверное начиная с выхода Unity, вот только правда в том, что на каждого такого элитарного ценителя игр на пегаче находится 10к людей, молча купивших игру и получающих от неё удовольствие.
Я знаю что Юбисофт жадные ублюдки, но у них все еще есть ресурсы и таланты чтобы делать хорошие игры. Сделать масштабную игру на уровне Одиссеи или даже Вальхаллы очень сложно. Компании которые на это способны можно сосчитать по пальцам одной руки. Не думаю что их банкротство это хорошо для индустрии.