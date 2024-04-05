Слух: Assassin's Creed Codename RED будет иметь подзаголовок Shadows; у Ubisoft в планах два расширения

Сегодня инсайдер frax поделился некоторой известной ему информацией касательно Assassin's Creed Codename RED. Ранее frax преимущественно делился информацией по Rainbow Six Siege, другой игре Ubisoft, и почти всегда был точен в своих инсайдах.

По его словам, официальное название игры будет Assassin's Creed: Shadows. Инсайдер не знает почему компания решила дать такой подзаголовок, но видимо этому есть какое-то сюжетное обоснование. Кроме того, по его информации, для игры уже запланировано два больших расширения, которые выйдут после релиза - это вряд ли кого-то удивит.

По слухам, Ubisoft официально представит игру уже в мае. Затем, в июле, французская компания представит первый трейлер игрового процесса на своем мероприятии Ubisoft Forward. Игра, скорее всего, выйдет осенью 2024 года.