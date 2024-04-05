Слух: Assassin's Creed Codename RED будет иметь подзаголовок Shadows; у Ubisoft в планах два расширения

Сегодня инсайдер frax поделился некоторой известной ему информацией касательно Assassin's Creed Codename RED. Ранее frax преимущественно делился информацией по Rainbow Six Siege, другой игре Ubisoft, и почти всегда был точен в своих инсайдах.
По его словам, официальное название игры будет Assassin's Creed: Shadows. Инсайдер не знает почему компания решила дать такой подзаголовок, но видимо этому есть какое-то сюжетное обоснование. Кроме того, по его информации, для игры уже запланировано два больших расширения, которые выйдут после релиза - это вряд ли кого-то удивит.
По слухам, Ubisoft официально представит игру уже в мае. Затем, в июле, французская компания представит первый трейлер игрового процесса на своем мероприятии Ubisoft Forward. Игра, скорее всего, выйдет осенью 2024 года.
Все говорят игра выйдет осенью 2024, ну в принципе так всегда ассасины выходили, но на плейграунде пишет дата выхода: 1-й квартал 2025 г.
Логика?
Дружище, это обычная заглушка
А какая разница, какой там подзаголовок? Уже есть несколько игр, где нет ни Ассасинов, ни знаменитого Кредо, а писать "Assassin's Creed" не перестали.
Если в игре будут ниндзя, которых так же называют Воины Тени, то название обретает смысл.)