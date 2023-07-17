Слух: Assassin's Creed: RED станет последней версией Origins в серии

Assassin's Creed: Origins повела серию в новом направлении в 2017 году. У игры был огромный открытый мир, полностью переработанная боевая система и различные RPG-механизмы. А Assassin's Creed: RED, которая все еще находится в разработке, продолжит эту традицию на долгие годы.
Несмотря на то что грядущая Assassin’s Creed Mirage от такого подхода отказалась, по сути, вернувшись к традиционной для серии классической схеме. А вот после релиза Mirage серия обратится уже к японским мотивам и вернет обратно ролевую механику Assassin's Creed: RED.
Тем не менее, по мнению известного инсайдера, члена форума ResetEra Джона Харкера, сюжет игры, действие которой происходит в Японии, ознаменует конец RPG-формата франшизы Assassin's Creed. По словам Харкера, RED станет последней версией Assassin's Creed: Origins.
Напомним, ранее Ubisoft уже подтверждала, что Assassin's Creed: Hexe откажется от применения RPG-модели. А не так давно один из разработчиков заявил, что игра оставит неизгладимый след в истории популярной франшизы Ubisoft. По мнению разработчиков, Assassin's Creed: Hexe может стать началом новой игровой модели, вдохновляя будущие игры на ее итерации и улучшения. В свою очередь, в последующие годы Ubisoft вполне может экспериментировать с различными стилями.
Для Assassin's Creed хорошо подошел режим RPG, что помогло компании развить игровой потенциал после нескольких не слишком удачных релизов. Тем не менее, в последнее время поклонники стали критиковать игры серии за то, что они стали чересчур уж раздутыми. Возможно, благодаря новому направлению компания сможет решить эту проблему.
Хотел в Звездных Войнах такой РПГ формат (прокачка пользователя Силы, выбор стороны, большой открытый мир и развитие своей команды+базы+корабля), но видимо не дождусь..
Так они и здесь его уберут. РПГ составляющая это единственное, что хоть немного оправдывает дрочильню в AC. Если это убирать, то надо делать настолько круто приключение и добавлять новые элементы чтобы народ реально оценил и признал что это лучше (типа смены дней/месяцев/лет как в играх типа Persona, только на совершенно другом уровне).
Но чувствую что Юбики скорее в очередной раз обделаются после нескольких хороших игр.
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А если подробнее по Звездным Войнам. Сделать 2 игры. В 1 играешь пока Реван еще на светлой стороне. А во 2й уже во время его падения и до того как начались события КОТОР1.
1 игра - события начиная войны и до её завершения на Малакоре 5.
2 игра - возвращение после Малакора 5 и из путешествия в неизвестные регионы. Начала развития империи.
Как раз достойное дополнение к ремейку КОТОР1 будет.
Эти РПГ элементы как раз и принесли дрочильню в ассасинов, где до этого можно было просто пройти с удовольствием сюжет с хорошей постановкой. А теперь море ужасных сайдов и
Надо было на Ориджинс и заканчивать это
Огромный открытый мир это в Одиссеи
И кто тогда будет клепать красивые опенворлд адвенчуры? Поляки ведьмаковский конвеер ещё не скоро перезапустят, а от кринжового сюжета сониэкзов можно повеситься.