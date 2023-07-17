Слух: Assassin's Creed: RED станет последней версией Origins в серии ©

Assassin's Creed: Origins повела серию в новом направлении в 2017 году. У игры был огромный открытый мир, полностью переработанная боевая система и различные RPG-механизмы. А Assassin's Creed: RED, которая все еще находится в разработке, продолжит эту традицию на долгие годы.

Несмотря на то что грядущая Assassin’s Creed Mirage от такого подхода отказалась, по сути, вернувшись к традиционной для серии классической схеме. А вот после релиза Mirage серия обратится уже к японским мотивам и вернет обратно ролевую механику Assassin's Creed: RED.

Тем не менее, по мнению известного инсайдера, члена форума ResetEra Джона Харкера, сюжет игры, действие которой происходит в Японии, ознаменует конец RPG-формата франшизы Assassin's Creed. По словам Харкера, RED станет последней версией Assassin's Creed: Origins.

Напомним, ранее Ubisoft уже подтверждала, что Assassin's Creed: Hexe откажется от применения RPG-модели. А не так давно один из разработчиков заявил, что игра оставит неизгладимый след в истории популярной франшизы Ubisoft. По мнению разработчиков, Assassin's Creed: Hexe может стать началом новой игровой модели, вдохновляя будущие игры на ее итерации и улучшения. В свою очередь, в последующие годы Ubisoft вполне может экспериментировать с различными стилями.

Для Assassin's Creed хорошо подошел режим RPG, что помогло компании развить игровой потенциал после нескольких не слишком удачных релизов. Тем не менее, в последнее время поклонники стали критиковать игры серии за то, что они стали чересчур уж раздутыми. Возможно, благодаря новому направлению компания сможет решить эту проблему.