Слухи: Стали известны первые детали сюжета Assassin's Creed Codename Red

Специализирующийся на серии игр Assassin's Creed французский ютубер xj0nathan высказался в своем блоге на тему появления в сети изображения одного из главных героев Assassin's Creed Codename Red.

По словам xj0nathan, новую героиню Assassin's Creed Codename RED будут звать Наоэ или Наои, но существует вероятность, что ее имя изменится перед релизом, так же как Джора стала Эйвором в Assassin's Creed Valhalla. А пока возможное имя героини можно разглядеть справа под логотип Assassins, или, по крайней мере, так думает xj0nathan. Якобы на японском языке имя героини пишется так: ナオエ.

Как полагает xj0nathan, история Наоэ во многом повторяет историю Байека, главного героя Assassin's Creed Origins. В Ubisoft предпочли обыграть один и тот же сюжет для японской героини: член Ордена убьет ее отца, после чего девушка станет искать способ отомстить, в результате чего создаст/присоединится к шиноби - новому ордену ассасинов в эпоху японского феодализма.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, в Assassin's Creed Codename Red будут представлены сразу два главных героя: юная девушка-шиноби и самурай. Самурая изобразит некий африканский беженец, возможно, сам Ясукэ или человек, вдохновленный им. А вот о самой героине пока что нет никакой информации, за исключением того, что она якобы будет ниндзя.

Хочется надеяться, что наше путешествие по Японии в новой части будет именно таким, о котором мы всегда мечтали, когда играли в Assassin's Creed.